《羽毛球少年團》裡面也太多熟面孔！除了主演以外的特別演出們！

這部青春熱血的電視劇《羽毛球少年團》，除了四位可愛的小男生在遠離首爾的鄉下組成羽毛球隊四處征戰以外，他們的周圍也有著許多特別演出的熟面孔，相信大家也都認出來囉！



照片:SBS

＊《The Penthouse 3》珍妮爸爸＋《女神降臨》任朱景的爸爸與弟弟

第一集就出現了《The Penthouse 3》中的重要角色，也就是劉珍妮的爸爸朴浩山。他介紹劇中主角尹海江（陳峻相飾）的父親到首爾以外的海南署中去擔任教練。同樣他也是《女神降臨》中女主角的爸爸。



照片:SBS 影片截圖

在《女神降臨》中常常揭露姊姊秘密的朱景弟弟，在《羽毛球少年團》中變身為學霸班長，平時帶著眼鏡文質彬彬的樣子，不過看到後面就發現拿下眼鏡之後，他也是隱藏的羽毛球高手。



照片:SBS

＊《Law School》的影印店老闆＋殺人犯李萬浩

一來到偏鄉就有里長出來迎接，也就是大家熟悉的資深演員禹賢，他也在剛播畢的《Law School》中演出影印店的老闆，總是從旁協助法學院學生們。而在少年團常去的餐廳，這餐廳老板也就是飾演《Law School》中讓梁教授追查到最後的殺人犯李萬浩！演員趙載龍突然變成好人看起來真的很不習慣。



照片:SBS 影片截圖

＊《天空之城》吳娜拉＋藝瑞妹妹

在《天空之城》中飾演秀韓媽媽的吳娜拉，在這次作品中演出男主角的媽媽，也是一位嚴厲的女教練。雖然擁有超強實力但卻因為懷孕而選擇不參加奧林匹克運動會。同樣演出過《天空之城》金惠奫妹妹姜藝彬的演員李智元，先前也曾演出《驅魔麵館》再度與趙炳圭合作，本次成為主將的雙打搭檔。



照片:SBS

＊《Undercover》池珍熙女兒

才剛剛播畢並廣獲好評的《Undercover》，其中演出池珍熙與金賢珠的女兒韓勝美的演員李在仁，在《羽毛球少年團》中飾演一位留著俐落短髮的羽毛球主將世允，但背負著不能輸的壓力，令她總是面無表情。她的新電影作品《未知來電》更與趙宇鎮及池昌旭合作，將於本月在韓國上映。



照片:SBS

＊《怪物》申河均好友

在本劇中有一位毒舌記者，總是想要從主將世允口中問出一些刺激性的話題，也就是之前在《怪物》中有精湛演出的崔代勳，他演出的作品非常多，包含《惡之花》《你喜歡布拉姆斯嗎》等，相信大家對他都不陌生。



照片:SBS 影片截圖

＊大勢演員：金玟錫、金聖喆、朴海秀

這幾位大演員想必之前大家也都已經知道他們特別演出《羽毛球少年團》的消息，金玟錫出現在第二集，帶著迷路的奶奶到達想去的餐廳，而法子金聖喆以及朴海秀，都出現在第六集，為本劇增添不少驚喜。



照片:SBS



照片:SBS 影片截圖



照片:SBS

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究