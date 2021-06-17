《羽毛球少年团》里面也太多熟面孔！除了主演以外的特别演出们！

这部青春热血的电视剧《羽毛球少年团》，除了四位可爱的小男生在远离首尔的乡下组成羽毛球队四处征战以外，他们的周围也有著许多特别演出的熟面孔，相信大家也都认出来罗！



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＊《The Penthouse 3》珍妮爸爸＋《女神降临》任朱景的爸爸与弟弟

第一集就出现了《The Penthouse 3》中的重要角色，也就是刘珍妮的爸爸朴浩山。他介绍剧中主角尹海江（陈峻相饰）的父亲到首尔以外的海南署中去担任教练。同样他也是《女神降临》中女主角的爸爸。



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在《女神降临》中常常揭露姊姊秘密的朱景弟弟，在《羽毛球少年团》中变身为学霸班长，平时带著眼镜文质彬彬的样子，不过看到后面就发现拿下眼镜之后，他也是隐藏的羽毛球高手。



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＊《Law School》的影印店老板＋杀人犯李万浩

一来到偏乡就有里长出来迎接，也就是大家熟悉的资深演员禹贤，他也在刚播毕的《Law School》中演出影印店的老板，总是从旁协助法学院学生们。而在少年团常去的餐厅，这餐厅老板也就是饰演《Law School》中让梁教授追查到最后的杀人犯李万浩！演员赵载龙突然变成好人看起来真的很不习惯。



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＊《天空之城》吴娜拉＋艺瑞妹妹

在《天空之城》中饰演秀韩妈妈的吴娜拉，在这次作品中演出男主角的妈妈，也是一位严厉的女教练。虽然拥有超强实力但却因为怀孕而选择不参加奥林匹克运动会。同样演出过《天空之城》金惠奫妹妹姜艺彬的演员李智元，先前也曾演出《驱魔面馆》再度与赵炳圭合作，本次成为主将的双打搭档。



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＊《Undercover》池珍熙女儿

才刚刚播毕并广获好评的《Undercover》，其中演出池珍熙与金贤珠的女儿韩胜美的演员李在仁，在《羽毛球少年团》中饰演一位留著俐落短发的羽毛球主将世允，但背负著不能输的压力，令她总是面无表情。她的新电影作品《未知来电》更与赵宇镇及池昌旭合作，将於本月在韩国上映。



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＊《怪物》申河均好友

在本剧中有一位毒舌记者，总是想要从主将世允口中问出一些刺激性的话题，也就是之前在《怪物》中有精湛演出的崔代勋，他演出的作品非常多，包含《恶之花》《你喜欢布拉姆斯吗》等，相信大家对他都不陌生。



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＊大势演员：金玟锡、金圣喆、朴海秀

这几位大演员想必之前大家也都已经知道他们特别演出《羽毛球少年团》的消息，金玟锡出现在第二集，带著迷路的奶奶到达想去的餐厅，而法子金圣喆以及朴海秀，都出现在第六集，为本剧增添不少惊喜。



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