《財閥家的小兒子》《球拍少年團》童星金康勳暴風成長！一年躥高11cm，現在讀中學已到171cm！

昨天金康勳出席2022 MBC演技大賞，和《球拍少年團》合作演員李智元一起擔任頒獎嘉賓，一出場就讓不少觀眾驚歎，當時的小男孩居然變這麼高了？ ！

李智元：「好久沒見，真的長高好多啊。」 金康勳：「比當時高了11cm，現在171cm。 我也讀中學2年級了呀。」 畢竟2021年拍《球拍少年團》時金康勳還是這樣，一轉眼不僅變得跟她差不多高，嗓音也有朝低沉男中音發展的趨勢，一時真是不太適應XD



此外，金康勳在《財閥家的小兒子》裡飾演男主角宋仲基的青少年時期，這部劇雖然2022年底才播，但金康勳在IG透露他的戲份也是2021年提前拍攝，一年之間變化真的好大：



金康勳作為童星的演技一直有目共睹，這次也沒讓人失望，劇中講話時的表情和語氣完全抓到宋仲基特有氣質，獲得觀眾一致好評。



最近透過IG分享當時的拍攝花絮：



金康勳2009年出生、今年即將14周歲，雖然大部份時間是作為演員為大家熟知，但其實「出道作品」是5歲時出演全炫茂的綜藝節目，模樣超可愛！金康勳在《Radio Star》透露自己當時太小沒什麼記憶，但全炫茂一直記得他，因為這小孩實在很不聽話XD



金康勳2019年拍《山茶花開時》期間長高7cm、最後已追平孔曉振肩膀，拍《MOUSE窺探》的短短時間也長了4cm。





他的個人IG一直有更新近況，真的越來越有暖男架勢了！期待這位小演員未來的成長~



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