看妻子金素妍與嚴基俊《The Penthouse 3》的吻戲！李尚禹：「剛開始會躲進房間，現在會稍微把頭轉過去」

看妻子金素妍與嚴基俊《The Penthouse 3》的吻戲！李尚禹：「剛開始會躲進房間，現在會稍微把頭轉過去」

韓劇   2021年6月16日   星期三15:22   Yuan   7

SBS綜藝《Tikita CAR》以觀光巴士的概念建造了一台行動KTV巴士，會載明星或各界知名人士一程，讓主持人與他們在路程中一同唱歌聊天，日前李尚禹也作為嘉賓出演。

巴士內還貼滿金素妍在《The Penthouse 3》中的各種表情照片，音文碩問：「實際生活中有沒有看過這些表情嗎？」李尚禹說：「都看過！都很喜歡！」更接著說：「可以說會成會彼此的鏡子嗎？我們會互相看著對方的學習，成為更好的人。」

之後，金九拉也說：「我看她跟嚴基俊的吻戲很多。」對待金素妍與劇中丈夫之間吻戲的態度是？李尚禹表示：「剛開始的時候，如果出現吻戲的話，會躲進房間。現在會稍微把頭轉過去，吻戲出來的時候，素妍我叫我把頭轉過去。」

節目中也聊到他去《The Penthouse 2》客串、在白色情人節送了花到拍攝現場，還有兩人一起在家裡練唱的影片。

李尚禹還說到兩人以前會戴著安全帽去約會，把面罩打開就可以吃東西，還可以用無線對講機聊天，真的是很有趣的一對夫婦，最後他還把巴士上千瑞璉的抱枕都帶回家 XD 而李尚禹以前上綜藝真的比較害羞，這次出演真的說了很多話啊～


（圖：SBS《Tikita CAR》）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • 歐逆好可愛呀 💕
    3小時前
  • 老婆傻瓜第三季又有客串了😂🤣
    4小時前
  • 金素妍素顏比較漂亮
    1小時前
  • 林姝賢
    57分前
  • 他好cute~
    1小時前
→更多留言...(2)
在Facebook上的留言
主頁 » 韓劇 » 看妻子金素妍與嚴基俊《The Penthouse 3》的吻戲！李尚禹：「剛開始會躲進房間，現在會稍微把頭轉過去」
© 2021 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手