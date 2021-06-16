看妻子金素妍與嚴基俊《The Penthouse 3》的吻戲！李尚禹：「剛開始會躲進房間，現在會稍微把頭轉過去」

SBS綜藝《Tikita CAR》以觀光巴士的概念建造了一台行動KTV巴士，會載明星或各界知名人士一程，讓主持人與他們在路程中一同唱歌聊天，日前李尚禹也作為嘉賓出演。

巴士內還貼滿金素妍在《The Penthouse 3》中的各種表情照片，音文碩問：「實際生活中有沒有看過這些表情嗎？」李尚禹說：「都看過！都很喜歡！」更接著說：「可以說會成會彼此的鏡子嗎？我們會互相看著對方的學習，成為更好的人。」



之後，金九拉也說：「我看她跟嚴基俊的吻戲很多。」對待金素妍與劇中丈夫之間吻戲的態度是？李尚禹表示：「剛開始的時候，如果出現吻戲的話，會躲進房間。現在會稍微把頭轉過去，吻戲出來的時候，素妍我叫我把頭轉過去。」



節目中也聊到他去《The Penthouse 2》客串、在白色情人節送了花到拍攝現場，還有兩人一起在家裡練唱的影片。



李尚禹還說到兩人以前會戴著安全帽去約會，把面罩打開就可以吃東西，還可以用無線對講機聊天，真的是很有趣的一對夫婦，最後他還把巴士上千瑞璉的抱枕都帶回家 XD 而李尚禹以前上綜藝真的比較害羞，這次出演真的說了很多話啊～





（圖：SBS《Tikita CAR》）

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