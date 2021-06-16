看妻子金素妍与严基俊《The Penthouse 3》的吻戏！李尚禹：「刚开始会躲进房间，现在会稍微把头转过去」

SBS综艺《Tikita CAR》以观光巴士的概念建造了一台行动KTV巴士，会载明星或各界知名人士一程，让主持人与他们在路程中一同唱歌聊天，日前李尚禹也作为嘉宾出演。

巴士内还贴满金素妍在《The Penthouse 3》中的各种表情照片，音文硕问：「实际生活中有没有看过这些表情吗？」李尚禹说：「都看过！都很喜欢！」更接著说：「可以说会成会彼此的镜子吗？我们会互相看著对方的学习，成为更好的人。」



之后，金九拉也说：「我看她跟严基俊的吻戏很多。」对待金素妍与剧中丈夫之间吻戏的态度是？李尚禹表示：「刚开始的时候，如果出现吻戏的话，会躲进房间。现在会稍微把头转过去，吻戏出来的时候，素妍我叫我把头转过去。」



节目中也聊到他去《The Penthouse 2》客串、在白色情人节送了花到拍摄现场，还有两人一起在家里练唱的影片。



李尚禹还说到两人以前会戴著安全帽去约会，把面罩打开就可以吃东西，还可以用无线对讲机聊天，真的是很有趣的一对夫妇，最后他还把巴士上千瑞琏的抱枕都带回家 XD 而李尚禹以前上综艺真的比较害羞，这次出演真的说了很多话啊～





（图：SBS《Tikita CAR》）

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