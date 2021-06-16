「具荷拉法」獲得韓國國務會議通過！即將提交國會

繼今年4月的「第4次健康家庭基本計劃」間接實現「具荷拉法」的訴求之後，這次真的要修改民法相關條例了！

韓國法務部15日表示，國務會議通過了以「喪失繼承權制度」為主旨的民法部份修訂案，法務部將在18日將該修訂案提交給國會。

修訂案包括在民法中加入第1004條第2項「喪失繼承權制度」這一內容。 該制度指的是：當原本要成為繼承人的人對被繼承人存在嚴重違反撫養義務、嚴重犯罪、等行為時，家庭法院可根據被繼承人或法定繼承人的請求判斷是否喪失繼承權。 也就是說，未完成最基本義務的繼承人將被剝奪繼承權利。 法務部還加入了第1004條第3項「原諒制度」，內容是即便存在喪失繼承權的事由，但如果被繼承人表示原諒，就仍然承認繼承權。

同時還廢除了「代位繼承制度」，也就是當原本要成為繼承人的人死亡或不具備繼承資格時，不再允許其配偶或直系卑親代為繼承。

這一法案由具荷拉哥哥提出，因而被稱為「具荷拉法」。 具荷拉母親在具荷拉9歲時離家出走，對具荷拉兄妹缺失了20年的養育義務，卻在具荷拉身故後帶著律師回來，並根據現行民法繼承了具荷拉4成財產，引起不少民眾抗議。

具荷拉哥哥因此提出上訴，並推動建立「具荷拉法」，也就是在民法中加入「遺棄子女的父母不得繼承子女財產」等內容。



此外，今年4月27日，韓國國務會議曾推出「第4次健康家庭基本計畫」，將疏於履行養育子女義務的父母從繼承順位中剔除，算是間接實現了「具荷拉法」的訴求，而這一次終於要正式列入民法。

（封圖：IG@prism_i、koohara__）

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