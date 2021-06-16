BTS防彈少年團就是人肉印鈔機！兩天線上粉絲會吸金790億

BTS防彈少年團不愧是K-POP界吸金能力最強的愛豆團之一。

6月13日-14日，為了慶祝出道8週年，防彈少年團舉辦了線上粉絲會「BTS 2021 MUSTER小宇宙」，每場130分鐘的演唱會上成員們熱唱了15首歌曲，和全球的ARMY們共同慶祝8週年出道日。



▲twitter@bts_bighit

據韓媒報道稱，這兩場線上粉絲會防彈少年團創下了790億（韓幣，下同）的銷售額。 經紀公司Big Hit Music透露，這場演出在兩天內共吸引了195個國家和地區133萬多名觀眾收看。 而公演門票價格為每場4.95萬、5.95萬，僅門票銷售額最少達到658.35億韓元至791.35億。 Big Hit Music僅通過兩天的防彈少年團線上流媒體演出實現了超過700億韓元的銷售額。 再加上防彈少年團的官方應援棒等各種周邊產品的銷售，推測銷售額將超過800億。



▲twitter@bts_bighit

此外，防彈少年團的新曲《Butter》已經連續三周登上美國Billboard單曲排行榜榜首，這也是防彈少年團連續三周蟬聯冠軍。 受該消息影響，當天上午HYBE股價也連續4天呈上漲趨勢，繼上市當天即去年10月15日以後，即將再次突破30萬大關。 以14日收盤價為準，HYBE市值超過了10萬億。



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「首圖：twitter@bts_bighit」

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