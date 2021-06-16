「具荷拉法」获得韩国国务会议通过！即将提交国会

继今年4月的「第4次健康家庭基本计划」间接实现「具荷拉法」的诉求之后，这次真的要修改民法相关条例了！

韩国法务部15日表示，国务会议通过了以「丧失继承权制度」为主旨的民法部份修订案，法务部将在18日将该修订案提交给国会。

修订案包括在民法中加入第1004条第2项「丧失继承权制度」这一内容。 该制度指的是：当原本要成为继承人的人对被继承人存在严重违反抚养义务、严重犯罪、等行为时，家庭法院可根据被继承人或法定继承人的请求判断是否丧失继承权。 也就是说，未完成最基本义务的继承人将被剥夺继承权利。 法务部还加入了第1004条第3项「原谅制度」，内容是即便存在丧失继承权的事由，但如果被继承人表示原谅，就仍然承认继承权。

同时还废除了「代位继承制度」，也就是当原本要成为继承人的人死亡或不具备继承资格时，不再允许其配偶或直系卑亲代为继承。

这一法案由具荷拉哥哥提出，因而被称为「具荷拉法」。 具荷拉母亲在具荷拉9岁时离家出走，对具荷拉兄妹缺失了20年的养育义务，却在具荷拉身故后带著律师回来，并根据现行民法继承了具荷拉4成财产，引起不少民众抗议。

具荷拉哥哥因此提出上诉，并推动建立「具荷拉法」，也就是在民法中加入「遗弃子女的父母不得继承子女财产」等内容。



此外，今年4月27日，韩国国务会议曾推出「第4次健康家庭基本计画」，将疏於履行养育子女义务的父母从继承顺位中剔除，算是间接实现了「具荷拉法」的诉求，而这一次终於要正式列入民法。

（封图：IG@prism_i、koohara__）

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