【雷】《我的室友是九尾狐》曝張基龍前女友為愛犧牲：早知被利用還愛著他～

男星張基龍擁有帥氣外貌圈粉無數，而近期電影《酸酸甜甜愛上你》播出後獲得許多關注，不過因飾演的是渣男角色也招致不少罵聲，與本部熱播劇《我的室友是九尾狐》的暖男形象形成對比，該劇裡因狐珠問題必須與女主角李潭(惠利 飾)同居。

隨著劇情開展，二人發展為男女朋友關係，而先前張基龍(角色名：申又如)與李潭保持距離的原因也跟著曝光，是與一名女子有關。



申又如是一隻九尾狐，至今已活到999歲，曾有位讓他刻骨銘心的女子，告訴他得懂得在一起的意思，隨即死在了心儀的男子懷中，實際上女子知道申又如並不是人類身分。



這名女子身體內有個狐珠，歸屬於申又如所有，一隻狐妖夢想幻化成人需要吸取人的精氣。按劇情描述，申又如原本只要離開她並消除記憶，或許女子便不會死，但因已對該女子暗生情愫，不願女子不記得自己，最終導致悲劇的發生，令劇迷揪心不已紛紛落淚。該劇改編自網路漫畫《心驚膽顫的同居》，每週三、四於tvN播出，每週都將更新二集。



PS：庭沼珉的古裝扮相好美啊～♥

首圖：《我的室友是九尾狐》＠tvN Drama官方臉書

內文圖：《我的室友是九尾狐》＠愛奇藝截圖

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