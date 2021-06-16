(有片)「臉蛋天才」車銀優雜誌畫報拍攝：大地色系展現車式Style！

近期車銀優出席品牌活動的一張剪著短髮的照片，在韓網上瘋狂流傳，許多網友都紛紛表示，車銀優不愧有著「臉蛋天才」稱號，顏值堪比身後的雕像，不但五官比例完美，新短髮造型也讓他散發起了男子氣概。



(圖源：IG@eunwo.o_c)

日前車銀優接受雜誌《Vogue》的畫報拍攝邀約，在畫報的訪談影片中，大方秀出自己的證件。證件上相片裡的車銀優20歲，比起韓網瘋傳的頭髮還要短，不過整體模樣與現年24歲的他差異不大。然而由於出道以來幾乎都是瀏海造型亮相，直到近期在個人首部電影－《分貝》飾演海軍把頭髮剪短，加上本身顏值高，這才引起了大眾關注。



(圖源：《Vogue》截圖)



(圖源：《Vogue》截圖)



(圖源：《Vogue》截圖)

*《Vogue》訪談影片在這邊：



這支採訪影片於14日釋出，車銀優在影片當中，分享起自己包裡的貼身用品。在影片開頭就展示粉絲送給他的皮質筆袋，外型相當有質感，車銀優說他非常喜歡，並說到拍戲看劇本時都會隨身攜帶。此外，在本支影片裡頭，他也跟觀眾分享愛用香水、充電器等物品，還分享起書籍《成熟地有趣地變老》。該書講述作者與奶奶相處3年的故事，車銀優談到本身性子急了點，看了會很放鬆。



(圖源：《Vogue》截圖)

在本次畫報拍攝裡，車銀優的整體搭配都是大地色系，外套裡的襯衫顏色稍淺，配上一條同色領帶。不過這條領帶稍微帶點亮面感，再揹上側包包，感覺上不會過於拘謹，有著車銀優24歲該有的青春活力。

*車銀優畫報拍攝，開聲音看更有感：



此外，常給人柔美感的車銀優，在此次拍攝裡通過幾個姿勢，展現了年輕男生的可愛魅力。不僅舉起手觸碰自己的臉，將觀眾的目光集中在他毫無瑕疵的臉部輪廓，另一方面看向鏡頭的眼神又極具魅惑感，彷彿就要把粉絲的心都給勾走，而後再來個女性都會為之瘋狂的性感拉領帶動作，一瞬間男子氣概爆棚，頓時整個畫報拍攝，展現出只屬於車銀優的「車式」Style，完全對得起臉蛋天才的封號。(完)



(圖源：IG@eunwo.o_c)



(首圖：《Vogue》截圖 / IG@eunwo.o_c)

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