朴志訓同時攻略男女主演！新劇《遠看是蔚藍的春天》青春共鳴100%，主角們演技受好評～

【首播無雷觀後感】朴志訓真的是天生的演員，角色很複雜卻駕馭的很好！學長角色裴仁赫同時on檔《我的室友是九尾狐》跟《遠看是蔚藍的春天》真的是大勢小鮮肉無誤了，帥～。（真的不只是單純的校園愛情，是我們共有過的青春花樣年華 ）

這部週一開播的全新漫改劇《遠看是蔚藍的春天》完全把小編召喚回大學時期！雖然畫風唯美，卻也同時描述人生現實的一面，各式各樣的大學生都有，隨便就可以把自己代入，共鳴程度百分百。



但他最最不同的就是，身為男一的朴志訓，彷彿同時拿了男女主角的劇本，一方面與學姊關係親近，另一邊卻也向男二示好，雖然是與人物設定的性格有關，他飾演的一年級新生「呂俊」是個人人好的萬人迷，習慣笑臉迎人且跟大家都打好關係，隱藏著腹黑的性格也只讓主角們看見，自然的切換讓人再次佩服他的演技。



《女神降臨》中開朗活潑的崔秀雅（姜旻兒 飾），在本劇完全演出不同性格，性格溫吞謹慎的努力派「金素彬」，對於她凡事不敢大膽的性格雖然一開始感到鬱悶，卻漸漸表現出她的許多優點，在劇中是重要的中和劑，讓人瞬間變得和平的強大功能。



此外，在2021年嶄露頭角的裴仁赫，劇中飾演的「南秀賢」學長角色冷漠現實，帥氣、聰明、打工族、不容易親近，各種特質感覺是漫畫中常常出現的男一號，跟多金的微笑天使呂俊（朴志訓 飾）形成強烈的對比，但也因為呂俊的出現，讓南秀賢漸漸產生變化。（平常最後這一句是用來形容男女主相遇的XD）



看完第一、二集後，不管是「男一和女一」的感情線，還是「學弟追著學長跑」的友情（曖昧!?）線，都讓人非常期待～！至於「微笑天使＋腹黑學弟」朴志訓是如何同時攻略女一和男二的，就讓大家自己去看劇啦！



▼引發粉絲討論的雙人高空彈跳場面：



《遠看是蔚藍的春天》講述「人生遠看像喜劇，近看像悲劇」的20代大學生成長故事，同名人氣網漫被評為是校園版的「未生」，引發大眾共鳴，每週一、二播出。



▼預告：（可在設定中打開中文字幕）



*圖：KBS 2TV Drama@official

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