(有片)「脸蛋天才」车银优杂志画报拍摄：大地色系展现车式Style！

近期车银优出席品牌活动的一张剪著短发的照片，在韩网上疯狂流传，许多网友都纷纷表示，车银优不愧有著「脸蛋天才」称号，颜值堪比身后的雕像，不但五官比例完美，新短发造型也让他散发起了男子气概。



(图源：IG@eunwo.o_c)

日前车银优接受杂志《Vogue》的画报拍摄邀约，在画报的访谈影片中，大方秀出自己的证件。证件上相片里的车银优20岁，比起韩网疯传的头发还要短，不过整体模样与现年24岁的他差异不大。然而由於出道以来几乎都是浏海造型亮相，直到近期在个人首部电影－《分贝》饰演海军把头发剪短，加上本身颜值高，这才引起了大众关注。



(图源：《Vogue》截图)



(图源：《Vogue》截图)



(图源：《Vogue》截图)

*《Vogue》访谈影片在这边：



这支采访影片於14日释出，车银优在影片当中，分享起自己包里的贴身用品。在影片开头就展示粉丝送给他的皮质笔袋，外型相当有质感，车银优说他非常喜欢，并说到拍戏看剧本时都会随身携带。此外，在本支影片里头，他也跟观众分享爱用香水、充电器等物品，还分享起书籍《成熟地有趣地变老》。该书讲述作者与奶奶相处3年的故事，车银优谈到本身性子急了点，看了会很放松。



(图源：《Vogue》截图)

在本次画报拍摄里，车银优的整体搭配都是大地色系，外套里的衬衫颜色稍浅，配上一条同色领带。不过这条领带稍微带点亮面感，再背上侧包包，感觉上不会过於拘谨，有著车银优24岁该有的青春活力。

*车银优画报拍摄，开声音看更有感：



此外，常给人柔美感的车银优，在此次拍摄里通过几个姿势，展现了年轻男生的可爱魅力。不仅举起手触碰自己的脸，将观众的目光集中在他毫无瑕疵的脸部轮廓，另一方面看向镜头的眼神又极具魅惑感，彷佛就要把粉丝的心都给勾走，而后再来个女性都会为之疯狂的性感拉领带动作，一瞬间男子气概爆棚，顿时整个画报拍摄，展现出只属於车银优的「车式」Style，完全对得起脸蛋天才的封号。(完)



(图源：IG@eunwo.o_c)



(首图：《Vogue》截图 / IG@eunwo.o_c)

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