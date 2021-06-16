Wooga Family＋狗狗CP！朴炯植為正在拍攝電影《水泥烏托邦》的朴敘俊、朴寶英送上應援！

近日，朴炯植為正在拍攝電影《水泥烏托邦》（콘크리트 유토피아）的朴敘俊、朴寶英送上應援咖啡車！還寫著：「朴炯植的烏托邦，敏成 Ｘ 明花 Fighting」的應援標語。

朴炯植與朴敘俊因為拍攝《花郎》成為好友，與防彈少年團V、崔宇植、Peakboy還有個「Wooga Family」的小團體。而朴炯植與朴寶英一起拍攝《大力女子都奉順》，因為兩人都是「狗相」十分討人喜歡，還有了「狗狗CP」這個稱號。



（圖：KBS《花郎》、JTBC《大力女子都奉順》）

《水泥烏托邦》由李秉憲、朴敘俊、朴寶英主演，講述歷經一場大地震之後幾乎成為廢墟的首爾，倖存的人們開始聚集在唯一僅存的「皇宮公寓」，展開了一場災難下的懸疑驚悚電影。朴敘俊飾演一位平凡的上班族「敏成」，遇見了危機將帶來180度的展變；朴寶英飾演他的太太「明花」，護士出身的她在特殊狀況下也能沉著冷靜地照顧著受傷的人，是一位相當溫暖又具有韌性的人物。



（圖：電影《水泥烏托邦》）

另外，朴炯植也確定和韓孝周搭擋新劇《Happiness》，這是一部以近未來爲背景，講述被孤立在階層社會所小板公寓裡的都市驚悚劇，在上月已經開始進行拍攝。



（圖：BH娛樂、UAA）

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