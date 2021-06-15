【演員特輯】李光洙十年間最經典的5部戲劇作品，一次把遺憾補起來！

說到李光洙大家直覺會想到「Running Man」，但他奔跑的11年裡，也創造出不少很棒的戲劇角色，在演員的領域裡，只要有機會表現，他一定是竭盡全力！大家第一個會想到的角色是什麼呢？（小編是LIVE的巡警尚秀）

這一次的【演員特輯】主角是「李光洙」，一直很想寫這篇文章，但總是眼眶濕濕今天終於完成了，無論是《Running Man》的喜劇人身份，還是演員身份的光洙，他的努力和幹勁絕對是肉眼可見的高強度。



回頭看發現李光洙真的出演過很多作品，無論是配角還是客串，早在2011年SBS《城市獵人》和2012年KBS《善良的男人》這兩部熱門韓劇都有他，很抱歉小編都有追但瞬間想不起來他的角色，不過，看了劇照還是有追回一點記憶。



今天就來回憶「李光洙」身為主角的五部作品：

2014年SBS《沒關係，是愛情啊》中飾演「朴洙光」，雖然不是男一號但也主演之一，更是大眾驚嘆他演技的一部作品，劇中患有妥瑞症，激動時會抽搐、口齒不清、偶出惡言，性格還有些古怪。（每一位主角直到現在都非常活躍，也是一部很貼近現實，又充滿療癒感的經典韓劇）



接著，在2016年tvN《Entourage》（明星夥伴）中飾演老偶像「車俊」，喜歡虛張聲勢，和徐康俊在劇中是堂兄弟，這部從主演到宇宙華麗的客串名單話題性很高，但故事太過於鬆散，雖然很浪費一大群好演員，卻也很值得一看。



同年正式主演了人氣漫改劇KBS《心裡的聲音》，劇中飾演網路漫畫家「趙石」，完全演活了這個角色，搞笑又貼近生活，當時引發了熱烈的討論，至今都是許多觀眾心目中第一名的搞笑作品。



2018年主演tvN《Live：轄區現場》，飾演實習巡警「嚴尚秀」，以派出所為主軸，生動描繪出現實警察所面臨的各種狀況，歡笑與淚水交織，至今仍是許多人心中無法撼動的「人生電視劇」，很多片段很好哭啊！！！



光洙身材真的練得很棒，所以分享這一段～XD



另外，電影作品中還有2015年《突然變異》、2018年《偵探：歸來》(台譯：妙探事務所) 、2019年《老千：獨眼傑克》，但最值得一提的，就是2019年《我的特級兄弟》(台譯：完美搭檔) 。



李光洙在劇中飾演的「東九」也成為人生角色之一，與申河均搭檔出絕妙無敵的兄弟情誼，講述行動不便、頭腦聰明的哥哥世河（申河均 飾），與運動神經發達、但頭腦不好的東久（李光洙 飾），兩人雖然沒有血緣關係，卻一起生活20年的溫馨故事，過程保證需要一大包衛生紙才能渡過的感人電影。



那麼，說到「李光洙」，大家第一個會想到的角色是什麼呢～？



*圖源：各大電視台＆電影官方劇照、《Running Man》@IG

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