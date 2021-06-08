【有片】《Spring Camp》安宰賢靠在「前輩」殷志源的肩上求安慰！殷志源：「什麼前輩，你這個瘋子」

上集《Spring Camp》播出中，李壽根一直照顧安宰賢，叫他多吃一點。

這集他們在喝酒聊天、烤扇貝時，有一隻貓咪出現，安宰賢馬上跑去跟牠玩，李壽根：「看你挺孤單的，跟貓咪說話吧！宰賢啊～」之後安宰賢要去調料，李壽根又說：「你想做什麼都可以做，我們宰賢啊～」突然有點期待他們下季《新西遊記》分配在同一組。



吃飽飯後，殷志源、安宰賢在火爐前取暖，安宰賢：「志源哥～時間過得真快！」殷志源也表示：「感覺很討厭！沒有做什麼事，時間就這樣過了。只有年紀變老，真的好煩啊！相信有不少人也都有這種同感吧！



後來，殷志源說：「我們兩個盯著火聊天很奇怪吧？」兩人看起來有點落寞，這時...安宰賢把頭靠在殷志源肩上，殷志源馬上說：「不要靠在我身上，我是不會安慰人的。」結果安宰賢馬上反擊：「你是『前輩』啊！」殷志源：「什麼前輩，你這個瘋子！你這個瘋子，打起精神來好嗎！」連製作組都笑出聲 XD



這也讓不少網友表示：「說是前輩...想了半天」、「《新西遊記》以後分為已婚、離婚、未婚組」、「太喜歡舊瘋、新瘋了」、「兩個瘋子認證」、「雖然很搞笑但又有點心疼」、「這集真的好笑又溫暖啊」等等。





（圖：TVING《Spring Camp》、YouTube@TVING）

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