這一對的甜度完全不輸張基龍&惠利啊！《無法抗拒的他》宋江&韓素希的互動氛圍太粉紅了～

日前剛開播的韓劇《我的室友是九尾狐》可是引起了不少討論。

原因就是男女主角張基龍和惠利無論是在戲裡還是在戲外，互動實在太甜了，甜到廣大粉絲開心擔心惠利的正牌男友柳俊烈會吃醋。 不知道是不是因為經常被網友們隔空喊話，戀情曝光后一直都走低調路線的柳俊烈和惠利突然被目擊到約會照，一下子掃除了所有人的顧慮，兩人對於網上的傳聞用實際行動證明「我們好著呢」。



▲tvN《我的室友是九尾狐》

小編也知道，張基龍和惠利這對螢幕CP太美好了，但我們的目光不能僅盯在這一對身上，畢竟有新劇上檔，我們一定要博愛一點，比如這一對CP不僅顏值高，從曝光的各種路透照、預告片、劇照來看，糖度完全不輸張基龍和惠利啊！！！



▲截圖：YouTube@JTBC Drama

漫改劇《無法抗拒的他》，描述剛剛結束一段愛情的女主角「劉娜比」，遇到了外貌、個性都讓人心動的學弟暖男「朴宰彥」，但他的一舉一動都透露出玩咖氣息，讓劉娜比猶豫又不自覺被吸引...受歡迎、長得帥、令人捉摸不定的「朴宰彥」由最近人氣非常火爆的小鮮肉演員宋江飾演，長著一張無害臉蛋的他竟然要演渣男，皮膚白皙、身形修長，撩妹技能滿點，大家是不是已經開始期待這個角色了呢。 女主角「娜比」則有著「最美小三」之稱的韓素希飾演，過去韓素希在《夫妻的世界》中以小三形象深植人心，想不到這次她也要在感情上被虐。



▲截圖：YouTube@JTBC Drama

《無法抗拒的他》劇組日前公開了預告照和製作花絮，光是看外形的話韓素希和宋江那高顏值的神態非常匹配，一眼看以前CP感爆棚讓觀眾視野無法移開，更別說兩人眼神和小動作了，看完只想說「你們真的可以考慮談戀愛」。

此外，該劇將於6月19日首播。

「首圖：ig@hyeri_0609、YouTube@JTBC Drama」

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