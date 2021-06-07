[有雷]《五月的青春》本週最終回！亂世中的白袍CP李到晛與高旻示能否得到Happy Ending

[有雷] 差一點就錯過《五月的青春》這部純愛電視劇，雖然是愛情為主的電視劇，但進度卻不慢。劇名及背景是以1980年5月18日至27日所發生的「光州民主化運動」為主軸，也選在五月播出令大家更有感覺，不過主要的劇情還是在男女主角李到晛與高旻示的感情線上，到底能不能給個Happy Ending？

在那樣動盪的時代，有著親情與友情的羈絆，亂世中豈能自由表達自己的情感？女主角明喜（高旻示飾）出身鄉下，是光州某醫院的白衣天使，相當上進並取得了前往德國留學的機會，但為了籌措機票費用向朋友求援。在偶然的機會下遇見了首爾醫大榜首黃喜太（李到晛飾），兩人的情愫也漸漸萌芽。



家裡開工廠的明喜好友李秀蓮（琴世祿飾）屬於很活躍於學生運動的領導人之一，但因為家庭背景較容易被釋放，保安組長為了控制住秀蓮，刻意安排自己的兒子黃喜太與秀蓮相親結婚。此時明喜也喜歡上了喜太，在友情與愛情之間猶豫不決，直到她在訂婚儀式上看著心儀的對象即將成為走上紅毯，才下定決心表白心意。



黃喜太雖然是資優生，卻因為在一次救人的經驗中受挫，令他懷疑自己究竟有沒有資格成為醫師。他對明喜一見鍾情，雖然知道不久後明喜即將出國，於是向她提出了「交往一個月」的要求。不過在父親的施壓之下，他與明喜，秀蓮都不可能擁有自由，眼看五月就要過去，他依舊想要與明喜共度，即使困難重重。



明喜這位堅強的白衣天使，與準醫師喜太，兩人的共通點就是擁有強烈的責任感，對於自己能夠救人這件事情相當執著，也願意挺身而出。就在兩人約好一起離開光州時，卻爆發了光州事件，軍人來到光州，看到路人不分青紅皂白就是毒打一頓或直接射殺，並非僅針對示威遊行份子。面對這麼多無辜的死傷，這對白袍CP更是離不開這些患者們。



《五月的青春》今明兩天即將播出最終回，明喜與喜太的感情能否有未來？能順利離開光州還是能安全待到事件結束？秀蓮一家人被喜太的父親擺布，秀蓮是否又將走上街頭？期待一個完美的結局。



照片：KBS Drama

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞