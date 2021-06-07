《玩什麼好呢？》河俊秀畫畫令人笑噴！大神變「末日列車那位」、王鼻子真的是「王鼻子」

太傳神了！！！大神的顴骨、王鼻子的王鼻子……小編從頭笑到尾XDD

5日播出的《玩什麼好呢？》EP.95，製作人劉野好與MSG Wannabe成員們首次討論專輯，劉野好突發奇想邀請到演藝圈知名的超現實肖像畫高手「河卡索」河俊秀，請他為MSG Wannabe每位成員畫肖像畫，欲拿來當MSG Wannabe專輯封面。



要知道，河俊秀可是有幾幅著名作品，包括Defconn、李國主、Jessi等人畫像（可參照《玩什麼好呢？》EP.78、EP.81），話不多說來看看此次成果……

▼是《末日列車》（末世列車）那位吧？──劉野好



▼鼻子是臉的三分之一──濫調池



▼由於河卡索不會畫美男，成品模稜兩可──金正洙



▼你哪裡不舒服嗎？──鄭基石



▼我的鼻子非常長──李相二



▼好像娃娃或桃子一樣──Wonstein



▼鷹勾鼻也一模一樣──朴宰正



▼本人認證像在照鏡子──李東輝



▼繼Defconn的鉅作──江昌模



（圖：《玩什麼好呢？》@friDay影音 截圖）

YouTube網友留言：「久違地笑到喘不過氣」、「一邊吃飯一邊看，真的好幾次差點噴飯，今年已經笑夠了XD」、「照顧後輩（指河俊秀）的劉大神也很帥」、「Wonstein桃子寶寶太可愛了」、「河卡索的畫就像會呼吸！細節非常完美，彷彿那個人會突然跑出來」、「那麼帥的朴宰正還能畫成那樣啊，但還是…長得很像哈哈哈」。



Theqoo貼文，網友討論：「請開價，我也想收到呵呵呵」、「真的到流淚」、「看朴宰正開始笑瘋，到姜昌模哽咽了呵呵呵」、「哇，金正民這種程度，是史無前例的美男」、「李東輝不就是證件照的水準嗎？」、「重點抓得很好呵呵呵」、「有幾位可以當證件照帶出門了，李東輝李相二樸載正姜昌模」。更有網友提及朴宰正好像《蠟筆小新：搞怪遊樂園大冒險》的馬卡歐與裘馬XDD ↓



（圖：《蠟筆小新：搞怪遊樂園大冒險》@friDay影音 截圖）

各位對於這些肖像畫的評價如何呢XDD？別忘了MSG Wannabe預計在本月正式出道並發行專輯！劉野好確定會把這些畫用在專輯素材上，不知道效（笑）果會如何？



（封圖：《玩什麼好呢？》@friDay影音 截圖）

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞