[有雷]《五月的青春》本周最终回！乱世中的白袍CP李到晛与高旻示能否得到Happy Ending

[有雷] 差一点就错过《五月的青春》这部纯爱电视剧，虽然是爱情为主的电视剧，但进度却不慢。剧名及背景是以1980年5月18日至27日所发生的「光州民主化运动」为主轴，也选在五月播出令大家更有感觉，不过主要的剧情还是在男女主角李到晛与高旻示的感情线上，到底能不能给个Happy Ending？

在那样动荡的时代，有著亲情与友情的羁绊，乱世中岂能自由表达自己的情感？女主角明喜（高旻示饰）出身乡下，是光州某医院的白衣天使，相当上进并取得了前往德国留学的机会，但为了筹措机票费用向朋友求援。在偶然的机会下遇见了首尔医大榜首黄喜太（李到晛饰），两人的情愫也渐渐萌芽。



家里开工厂的明喜好友李秀莲（琴世禄饰）属於很活跃於学生运动的领导人之一，但因为家庭背景较容易被释放，保安组长为了控制住秀莲，刻意安排自己的儿子黄喜太与秀莲相亲结婚。此时明喜也喜欢上了喜太，在友情与爱情之间犹豫不决，直到她在订婚仪式上看著心仪的对象即将成为走上红毯，才下定决心表白心意。



黄喜太虽然是资优生，却因为在一次救人的经验中受挫，令他怀疑自己究竟有没有资格成为医师。他对明喜一见钟情，虽然知道不久后明喜即将出国，於是向她提出了「交往一个月」的要求。不过在父亲的施压之下，他与明喜，秀莲都不可能拥有自由，眼看五月就要过去，他依旧想要与明喜共度，即使困难重重。



明喜这位坚强的白衣天使，与准医师喜太，两人的共通点就是拥有强烈的责任感，对於自己能够救人这件事情相当执著，也愿意挺身而出。就在两人约好一起离开光州时，却爆发了光州事件，军人来到光州，看到路人不分青红皂白就是毒打一顿或直接射杀，并非仅针对示威游行份子。面对这么多无辜的死伤，这对白袍CP更是离不开这些患者们。



《五月的青春》今明两天即将播出最终回，明喜与喜太的感情能否有未来？能顺利离开光州还是能安全待到事件结束？秀莲一家人被喜太的父亲摆布，秀莲是否又将走上街头？期待一个完美的结局。



照片：KBS Drama

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