【多圖】韓國文體部公開「2021韓服通勤服」全新設計，韓網評價不一：「超好看！」vs「打理起來好像很難」

最近韓國文化體育觀光部公佈了通勤用韓服的模特展示圖，適應不同季節、一共有64套之多，兼具古典元素和現代生活所需的便利功能，真的很讚啊！

韓國文化體育觀光部和韓服振興中心一起，為了推廣在日常生活中穿著韓服的文化，從2020年開始開發韓服勤務服，包括首爾時尚藝術協定會的 會長在內的多名獲獎設計師都參與了設計，5月27日在首爾站附近的綜合文化空間「文化首爾284」舉辦為期半個月的韓服勤務服展示會。





這次的韓服勤務服配合韓國的四季文化一共設計了64套，男裝外套在夾克上使用傳統糕餅紋樣、在大衣上使用韓服外袍的領子，襯衫里也融入了民間繪畫、丹青彩畫（譯注：傳統木製建築和工藝品上的彩色圖案）、韓紙等傳統文化元素；女裝也借鑒了韓服上衣「赤古里」的衣帶、袖子的獨特曲線等等。





韓服通勤服並不是強制推廣，而是與有意願的機構合作。 各機構在展示會上挑選中意的設計、提出改善意見，再由文體部最終定案和製作。 一開始優先普及給會和觀光客面對面的文化藝術機構，之後再逐漸與旅遊業、住宿業等可以宣傳韓國形象的機構及團體合作，逐漸推廣。





很多韓國網友都對這次韓服通勤服的設計給與好評：「真的好漂亮！好想穿」、「上班時再也不用苦惱穿什麼了」、「那件黑色外套單獨出售也可以吧！」





但也有網友表示擔憂：「材質好像缺乏伸縮性、不太實用」、「只是模特穿才好看」、「似乎不如改良韓服活動方便」、「要乾洗的話就太麻煩了」。





大家覺得這樣的通勤服怎麼樣呢？



（圖：韓國文化體育觀光部）

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