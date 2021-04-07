金信英坦言第一次使用女性用品是「跟父親學習的」

金信英的父親雖然一個人撫養女兒也做得很好，真的非常帥氣啊！

4月1日播出的MBC FM4U電台節目《金信英的正午希望曲》裡聊到單身爸爸養育女兒的話題，金信英也分享了自己的故事：「有幾年和媽媽分開生活。 所以中學3年級第一次用女性用品時是跟爸爸學習的。 爸爸則是跟工廠裡的阿姨學的。 爸爸當時還給我一束花，告訴我：『這是作為女生很正常的事情，並不需要羞愧，祝賀你。』 」

金信英說：「爸爸六十一歲的時候說：『對信英有些虧欠，沒有為女兒做過什麼事，很抱歉』。 身邊也有人說爸爸太少管我了，這時我就說了一句話：『爸爸沒有丟棄我，這是我最感謝的事情，感謝他把我養大。 』」



金信英回憶讀書的時候，爸爸還堅持給她帶便當：「學校有提供營養餐，但爸爸還是每天早上都給我打包便當，就是為了讓我不要感覺低人一頭。 營養餐和便當都有吃。 我很討厭豌豆，爸爸就用豌豆擺成心形，所以我把豌豆也都吃掉了。 」

網友看到這消息後紛紛表示對金信英父親的敬佩：「跟工友阿姨學習使用女性用品已經很不容易，而且不僅教給金信英正確用法，還告訴她不需要羞愧、祝賀她，真的令人尊敬！」



（封圖：MBC，IG@mbcradio12）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞