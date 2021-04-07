金信英坦言第一次使用女性用品是「跟父亲学习的」

金信英的父亲虽然一个人抚养女儿也做得很好，真的非常帅气啊！

4月1日播出的MBC FM4U电台节目《金信英的正午希望曲》里聊到单身爸爸养育女儿的话题，金信英也分享了自己的故事：「有几年和妈妈分开生活。 所以中学3年级第一次用女性用品时是跟爸爸学习的。 爸爸则是跟工厂里的阿姨学的。 爸爸当时还给我一束花，告诉我：『这是作为女生很正常的事情，并不需要羞愧，祝贺你。』 」

金信英说：「爸爸六十一岁的时候说：『对信英有些亏欠，没有为女儿做过什么事，很抱歉』。 身边也有人说爸爸太少管我了，这时我就说了一句话：『爸爸没有丢弃我，这是我最感谢的事情，感谢他把我养大。 』」



金信英回忆读书的时候，爸爸还坚持给她带便当：「学校有提供营养餐，但爸爸还是每天早上都给我打包便当，就是为了让我不要感觉低人一头。 营养餐和便当都有吃。 我很讨厌豌豆，爸爸就用豌豆摆成心形，所以我把豌豆也都吃掉了。 」

网友看到这消息后纷纷表示对金信英父亲的敬佩：「跟工友阿姨学习使用女性用品已经很不容易，而且不仅教给金信英正确用法，还告诉她不需要羞愧、祝贺她，真的令人尊敬！」



（封图：MBC，IG@mbcradio12）

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