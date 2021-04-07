終於要回來了嗎？製作公司公開《熱血司祭》第二季預計在2022年播出，網友：「一定要原班人馬出演啊」

6日，製作公司BIG OCEAN ENM的官方主頁上傳「《熱血司祭》第二季 2022年預定、編劇朴才範（第一季編劇）、動作喜劇、出演陣容未定、SBS 20集」，最後還提到「2019年最火的作品」的內容。

該截圖也在SNS上傳播開來，受到許多人的關注。但...SBS方面回應：「關於電視劇《熱血司祭》第二季的編排，目前還沒有討論過。」



在2019年2月播出的《熱血司祭》，以腐敗、地區福利機構的榨取、新興宗教等現實性事件為背景，講述神父金海日（金南佶 飾）和刑警具大榮（金成均 飾）通過老神父死亡事件相遇後，聯手調查的故事。



播出期間還佔據電視劇話題性一位，有著超過20%的超高收視率。當年的《SBS演技大賞》中，包括金南佶的大賞在內，達成8冠王等，聚集熱烈的關注。



而《熱血司祭》最後一幕寫著「We Will be Back」預告回歸，劇組也說：「因為觀眾們反應熱烈，結果也不錯，所以想拍攝第二季，但有許多需要考慮的事項，還在討論中。」金南佶接受採訪時提到：「如果確定製作第二季的話，即使少了一位演員也不會出演，演員之間達成共識。不管製片人和編劇說什麼，也不會出演的。」備受觀中喜愛的《熱血司祭》第二季能否在2022年於SBS與觀衆見面呢？





（圖：BIG OCEAN ENM、SBS《熱血司祭》、《SBS演技大賞》）

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