终於要回来了吗？制作公司公开《热血司祭》第二季预计在2022年播出，网友：「一定要原班人马出演啊」

6日，制作公司BIG OCEAN ENM的官方主页上传「《热血司祭》第二季 2022年预定、编剧朴才范（第一季编剧）、动作喜剧、出演阵容未定、SBS 20集」，最后还提到「2019年最火的作品」的内容。

该截图也在SNS上传播开来，受到许多人的关注。但...SBS方面回应：「关於电视剧《热血司祭》第二季的编排，目前还没有讨论过。」



在2019年2月播出的《热血司祭》，以腐败、地区福利机构的榨取、新兴宗教等现实性事件为背景，讲述神父金海日（金南佶 饰）和刑警具大荣（金成均 饰）通过老神父死亡事件相遇后，联手调查的故事。



播出期间还占据电视剧话题性一位，有著超过20%的超高收视率。当年的《SBS演技大赏》中，包括金南佶的大赏在内，达成8冠王等，聚集热烈的关注。



而《热血司祭》最后一幕写著「We Will be Back」预告回归，剧组也说：「因为观众们反应热烈，结果也不错，所以想拍摄第二季，但有许多需要考虑的事项，还在讨论中。」金南佶接受采访时提到：「如果确定制作第二季的话，即使少了一位演员也不会出演，演员之间达成共识。不管制片人和编剧说什么，也不会出演的。」备受观中喜爱的《热血司祭》第二季能否在2022年於SBS与观衆见面呢？





（图：BIG OCEAN ENM、SBS《热血司祭》、《SBS演技大赏》）

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