韓國社會服務要員換新制服啦！EXO伯賢5月入伍就要穿新款了，肯定帥氣爆表

韓國的社會服務要員換服裝啦。
大家是否經常聽到「社會服務要員」這個詞呢？ 男藝人們除了服兵役之外，也有不少人會以社會勤務要員的身份服役，所謂「社會服務要員制度」是指：代替在軍隊服役，在國家機關等地方履行公益目的業務的制度，之前還曾被稱為「公益勤務要員」。 服役時間根據志願業務的性質從24個月到34個月不等，我們熟悉的李敏鎬、金來沅、EXO SUHO等人都是社會服務要員。
▲SM娛樂
3月韓國兵務廳公開了全新的社會服務要員的制服，從原來被大家認為土味十足的紫紅色變成了穩重幹練的藏青色，沒有了以前的點點圖案，下裝也換成了春夏的灰色和秋冬的石墨色，變更之後更顯穩重。 袖子肩膀部位還特意增加了韓國國旗-太極旗的袖標。
▲兵務廳官方BLOG
服裝改制之前，社會服務要員的制服為紫紅色，襯衣上還有白色的點點，因為顏色和設計經常被吐槽「太土了」、「土裡土氣」等，今年全新推出的藏青色制服一經公開就好評不斷，無論從顏色設計，還是布料選擇，亦或是舒適度上都有了不小的改變。
▲兵務廳官方BLOG
5月6日即將入伍EXO成員伯賢就因為甲狀腺功能低下症被判定以社會服務要員身份服役，也就是說他將穿上最新的制服。
▲IG@baekhyunee_exo
「圖：兵務廳官方BLOG、IG@baekhyunee_exo、SM娛樂」
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