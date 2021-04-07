韩国社会服务要员换新制服啦！EXO伯贤5月入伍就要穿新款了，肯定帅气爆表

韩国的社会服务要员换服装啦。
大家是否经常听到「社会服务要员」这个词呢？ 男艺人们除了服兵役之外，也有不少人会以社会勤务要员的身份服役，所谓「社会服务要员制度」是指：代替在军队服役，在国家机关等地方履行公益目的业务的制度，之前还曾被称为「公益勤务要员」。 服役时间根据志愿业务的性质从24个月到34个月不等，我们熟悉的李敏镐、金来沅、EXO SUHO等人都是社会服务要员。
▲SM娱乐
3月韩国兵务厅公开了全新的社会服务要员的制服，从原来被大家认为土味十足的紫红色变成了稳重干练的藏青色，没有了以前的点点图案，下装也换成了春夏的灰色和秋冬的石墨色，变更之后更显稳重。 袖子肩膀部位还特意增加了韩国国旗-太极旗的袖标。
▲兵务厅官方BLOG
服装改制之前，社会服务要员的制服为紫红色，衬衣上还有白色的点点，因为颜色和设计经常被吐槽「太土了」、「土里土气」等，今年全新推出的藏青色制服一经公开就好评不断，无论从颜色设计，还是布料选择，亦或是舒适度上都有了不小的改变。
▲兵务厅官方BLOG
5月6日即将入伍EXO成员伯贤就因为甲状腺功能低下症被判定以社会服务要员身份服役，也就是说他将穿上最新的制服。
▲IG@baekhyunee_exo
「图：兵务厅官方BLOG、IG@baekhyunee_exo、SM娱乐」
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