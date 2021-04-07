讓這些言語比心可能比登天還難！包餃子+手銬式，無處安放的雙手啊XD

讓這些言語比心可能比登天還難！包餃子+手銬式，無處安放的雙手啊XD

明星   2021年4月7日   星期三08:45   Tracy  

明星居然也不會比心！

小編一直以為比心是明星們必備的技能，沒想到真的有人不會啊！（很有可能他們是故意的.....）先來看看南韓影帝宋康昊，電影裡霸氣到氣場壓制所有人的大叔比心的時候感覺雙手被捆住了，於是有了這個出圈的名圖-手銬式比心。

▲TV Daily

李奎炯難得開一次直播，粉絲們請他做「咬一口式比心」，這位大哥非常認真地把手指伸進了嘴裡，哈哈哈哈！

▲VLIVE

這才是正確的「咬一口式比心」方法。

▲VLIVE

柳海真帶著其他人的獨特比心，嗯，是在模仿兩隻天鵝頭對頭「比心」嗎？

▲PANN

宋仲基肯定是會比心的，只不過這次是在逗粉絲玩，一隻手半張臉，嘴巴還動來動去，也太可愛了吧。

崔丹尼爾你就是比個心而已嘛，怎麼縮脖子還表情猙獰呢？？

哎哎哎哎，李洙赫竟然也不會比心，一雙手反反復復都沒找到正確的姿勢，還得工作人員親自下場教。

怪異式比心界的王者-朱智勛，如果你能拍到他老老實實比心的話，一定是運氣爆棚，哈哈哈哈。


「圖：PANN/https://pann.nate.com/talk/358899698、twitter@gogoma0516、@han_0228_、@wenxuethesweet、@99W0N、IG@leehyuksoo_com、hi_songjoongki、_jujihoon」

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