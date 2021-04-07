让这些言语比心可能比登天还难！包饺子+手铐式，无处安放的双手啊XD

明星居然也不会比心！

小编一直以为比心是明星们必备的技能，没想到真的有人不会啊！（很有可能他们是故意的.....）先来看看南韩影帝宋康昊，电影里霸气到气场压制所有人的大叔比心的时候感觉双手被捆住了，於是有了这个出圈的名图-手铐式比心。



▲TV Daily

李奎炯难得开一次直播，粉丝们请他做「咬一口式比心」，这位大哥非常认真地把手指伸进了嘴里，哈哈哈哈！



▲VLIVE

这才是正确的「咬一口式比心」方法。



▲VLIVE

柳海真带著其他人的独特比心，嗯，是在模仿两只天鹅头对头「比心」吗？



▲PANN

宋仲基肯定是会比心的，只不过这次是在逗粉丝玩，一只手半张脸，嘴巴还动来动去，也太可爱了吧。



崔丹尼尔你就是比个心而已嘛，怎么缩脖子还表情狰狞呢？？



눈치 못채고 있었는데 이거 그거 아님 최다니엘 하트ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ? pic.twitter.com/26wcudOlWX — 엔슈에 (@wenxuethesweet) November 13, 2015

哎哎哎哎，李洙赫竟然也不会比心，一双手反反复复都没找到正确的姿势，还得工作人员亲自下场教。



怪异式比心界的王者-朱智勋，如果你能拍到他老老实实比心的话，一定是运气爆棚，哈哈哈哈。



180812 왕십리 신과함께 무대인사 주지훈

시크한 표정으로 반쪼가리 하트 해주기 pic.twitter.com/eUeH94x9XZ — HAN (@han_0228_) August 12, 2018

하트 못 만드는 주지훈 졸라 귀엽군 pic.twitter.com/u0m0nbqzJS — 하마 (@gogoma0516) May 10, 2018



「图：PANN/https://pann.nate.com/talk/358899698、twitter@gogoma0516、@han_0228_、@wenxuethesweet、@99W0N、IG@leehyuksoo_com、hi_songjoongki、_jujihoon」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻