让这些言语比心可能比登天还难！包饺子+手铐式，无处安放的双手啊XD

让这些言语比心可能比登天还难！包饺子+手铐式，无处安放的双手啊XD

明星   2021年4月7日   星期三08:45   Tracy  

明星居然也不会比心！

小编一直以为比心是明星们必备的技能，没想到真的有人不会啊！（很有可能他们是故意的.....）先来看看南韩影帝宋康昊，电影里霸气到气场压制所有人的大叔比心的时候感觉双手被捆住了，於是有了这个出圈的名图-手铐式比心。

▲TV Daily

李奎炯难得开一次直播，粉丝们请他做「咬一口式比心」，这位大哥非常认真地把手指伸进了嘴里，哈哈哈哈！

▲VLIVE

这才是正确的「咬一口式比心」方法。

▲VLIVE

柳海真带著其他人的独特比心，嗯，是在模仿两只天鹅头对头「比心」吗？

▲PANN

宋仲基肯定是会比心的，只不过这次是在逗粉丝玩，一只手半张脸，嘴巴还动来动去，也太可爱了吧。

崔丹尼尔你就是比个心而已嘛，怎么缩脖子还表情狰狞呢？？

哎哎哎哎，李洙赫竟然也不会比心，一双手反反复复都没找到正确的姿势，还得工作人员亲自下场教。

怪异式比心界的王者-朱智勋，如果你能拍到他老老实实比心的话，一定是运气爆棚，哈哈哈哈。


「图：PANN/https://pann.nate.com/talk/358899698、twitter@gogoma0516、@han_0228_、@wenxuethesweet、@99W0N、IG@leehyuksoo_com、hi_songjoongki、_jujihoon」

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