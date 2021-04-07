【有片】當BLACKPINK&Red Velvet融合在TWICE身上！韓網民：毫無破綻，雞皮疙瘩都出來了

當BLACKPINK和Red Velvet遇上了TWICE會產生怎樣的化學反應？



▲IG@blackpinkcofficial



▲IG@redvelvet.smtown



▲IG@official.twice

換臉APP被用在了女團的身上，YouTube上有博主公開了一則TWICE歌曲《Fancy》的影片，9名成員一一亮相，只是影片看到一半時不少人都發現，嗯？ 她們似乎不是我們認識的TWICE啊，怎麼隱隱有了其他人的影子？ 原來是博主利用了DEEP FAKES把BLACKPINK和Red Velvet成員們的臉「安」在了TWICE的身上，不仔細看差點都沒看出任何破綻，只能說黑科技太可怕了。



大家都看出來了嗎？

娜璉-Jennie

定延-Jisoo

MOMO-Lisa

SANA-ROSE

志效-Wendy

MINA-澀琪

多賢-Yeri

彩瑛-Irene

子瑜-Joy

看到這則影片，不少粉絲和網友也都紛紛留言表達了自己的意見，稱：「雞皮疙瘩都出來了」、「希望換臉技術不要用在犯罪上」、「 第一次看的時候都沒發現人不一樣，以為都是TWICE」、「真的太逼真了，千萬不能被有心之人拿來犯罪」、「 太可怕了，起了一身的雞皮疙瘩」等。

「圖：YouTube@K-Chillex LUVedit、IG@redvelvet.smtown、blackpinkcofficial、@official.twice」

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