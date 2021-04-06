樂童音樂家李燦赫曬和妹妹合影引來大批「質疑」：你說你愛誰XD

樂童音樂家（AKMU）的哥哥李燦赫公開了一張新照，卻沒想到粉絲和網民們看到之後直呼「你的賬號是不是駭被客入侵？ 」

事情是這樣的，日前李燦赫通過個人IG公開了兩張新照，照片的主人公就是他和妹妹，兩人站在櫻花樹前合影，難得的是兄妹倆看上去心情都很不錯，露出了笑容，站在哥哥身邊的秀賢擺出了剪刀手。 李燦赫甚至還配文：「和我愛的秀賢一起！」



▲IG@akmuchanhk

要知道，李燦赫和李秀賢這對兄妹被稱為「現實兄妹」，日常生活相處中永遠遵循相愛相殺的道理，哥哥看不慣妹妹，妹妹嫌棄哥哥，合影表情最多的就是臭臉，只有「資本主義」能讓他倆同框（開玩笑）。 兄妹倆多次被爆「隊內不和」，哥哥還被網友扒出「取關」了妹妹的IG，當時不少網友和粉絲都隔空喊話李媽媽，希望她能夠出面調解。

這次看到李燦赫曬出和妹妹的開心合影，更用了「我愛的」這個詞，引得網友們留言調侃：「你帳號被黑了？ 」、「哈哈哈哈哈， 你說你愛誰？ 」、「我愛的????? 」、「發生了什麼事情」等。 看來粉絲和網友們心目中這對兄妹的「現實親情」過於強烈，以至於看到他們的友愛合影都忍不住想吐槽。



▲IG@akmu_suhyun

「圖：IG@akmuchanhk、@akmu_suhyun」

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