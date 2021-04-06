《The Penthouse 2》片場是《機智的監獄生活》！全員穿囚衣被捆雙手，然後乖乖地坐著...

《The Penthouse 2》劇裡全員反派，各個狠心，但戲外的他們卻意外的呆萌。

《The Penthouse 2》正式落幕，大家看9個主角裡7個人入獄的場景之後是不是驚得說不出話來了？ 別看法庭上的氣氛劍拔弩張，一群人完全不知悔改，其實拍攝這場戲時的片場看了之後真的很想笑。

朱丹泰（嚴基俊 飾）、千瑞璡（金素妍 飾）、河尹哲（尹鐘焄 飾）、吳允熙（柳真 飾）、李奎鎮（奉太奎 飾）和高尚雅（尹周熙 飾）穿著囚服、 雙手被捆地坐在片場等待拍攝，雖然戲裡的他們一個比一個囂張，嗓音一個比一個大，但照片裡的幾人安安靜靜地坐在那裡，看不出任何張狂的氣焰。柳真和嚴基俊被捆住了還不忘看手機，金素妍和尹珠熙則閉目養神，尹鐘焄或翹著二郎腿，或傻傻地駝背坐著，畫面實在太搞笑了，這群反派怎麼越看越可愛？？



아 씨발 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ존나귀여워 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/OYrJhMmd75 — 펜트하우스광 (@Hhouse_) March 29, 2021

觀眾和網民看得哈哈大笑，還留言寫道：「秀蓮和羅根李去哪裡了」、「現在是《機智的監獄生活》嗎」、「第3季是要寫逃獄的故事嗎」等。

也許是大家很少在戲裡有穿囚衣的經歷，演員們也紛紛拿出了手機自拍。

此外，《The Penthouse 3》將於6月開播，並從每周播出兩集改為每周播出一集。

「圖：twitter@Hhouse_、IG@eugene810303、@sysysy1102、SBS《The Penthouse 2》」

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