乐童音乐家李灿赫晒和妹妹合影引来大批「质疑」：你说你爱谁XD

乐童音乐家（AKMU）的哥哥李灿赫公开了一张新照，却没想到粉丝和网民们看到之后直呼「你的账号是不是骇被客入侵？ 」

事情是这样的，日前李灿赫通过个人IG公开了两张新照，照片的主人公就是他和妹妹，两人站在樱花树前合影，难得的是兄妹俩看上去心情都很不错，露出了笑容，站在哥哥身边的秀贤摆出了剪刀手。 李灿赫甚至还配文：「和我爱的秀贤一起！」



▲IG@akmuchanhk

要知道，李灿赫和李秀贤这对兄妹被称为「现实兄妹」，日常生活相处中永远遵循相爱相杀的道理，哥哥看不惯妹妹，妹妹嫌弃哥哥，合影表情最多的就是臭脸，只有「资本主义」能让他俩同框（开玩笑）。 兄妹俩多次被爆「队内不和」，哥哥还被网友扒出「取关」了妹妹的IG，当时不少网友和粉丝都隔空喊话李妈妈，希望她能够出面调解。

这次看到李灿赫晒出和妹妹的开心合影，更用了「我爱的」这个词，引得网友们留言调侃：「你帐号被黑了？ 」、「哈哈哈哈哈， 你说你爱谁？ 」、「我爱的????? 」、「发生了什么事情」等。 看来粉丝和网友们心目中这对兄妹的「现实亲情」过於强烈，以至於看到他们的友爱合影都忍不住想吐槽。



▲IG@akmu_suhyun

「图：IG@akmuchanhk、@akmu_suhyun」

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