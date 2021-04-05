失敗的Ending妖精！準備的紙來不及打開、鏡頭就被切掉，姜昇潤：「5秒的時間比想象中短啊」

上個月29日發行首張SOLO專輯《PAGE》的WINNER姜昇潤，近日也出演各音樂節目進行打歌。

4日出演《人氣歌謠》時，在《BETTER》舞台結束後，姜昇潤在Ending時準備了東西，還對著鏡頭說：「等一下！」結果...因為拿太久，紙還來不及打開，鏡頭就直接被切掉。



而這在也韓國論壇引發討論，網友們更紛紛表示：「這樣的結局真的不知所措ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「哈哈哈哈，太可愛了」、「所以，寫什麼了……」、「第一次看到這種Ending」、「以為在看情境喜劇」、「好可愛啊！看來最近結尾大家都已經做好了準備」、「以為要劇透下個舞台的衣服顏色」、「要是能多給幾秒就好了」、「下一位歌手還是姜昇潤等等。



之後，姜昇潤在推特發文：「《人氣歌謠》Ending妖精的意圖，5秒的時間比想象中短啊 哈哈！」而他紙條內容寫著「昇潤尼的首爾話VS釜山話，首爾話：阿尼呀～（不是那樣的）、釜山話：阿咿呀～（諧音IYAH）」。

인기가요 엔딩요정의 의도.... 5초라는 시간이 생각보다 짧네요 하핳pic.twitter.com/OTMsgkiZvz — official_yoon_ (@official_yoon_) April 4, 2021

＊在 스브스케이팝 / SBS KPOP 頻道也公開完整版：發現鏡頭被切掉後，直接生氣把紙丟到了地上 XD



＊還有粉絲做了理想版（Key）VS 現實版（姜昇潤）的對比

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