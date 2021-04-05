失败的Ending妖精！准备的纸来不及打开、镜头就被切掉，姜升润：「5秒的时间比想象中短啊」

上个月29日发行首张SOLO专辑《PAGE》的WINNER姜升润，近日也出演各音乐节目进行打歌。

4日出演《人气歌谣》时，在《BETTER》舞台结束后，姜升润在Ending时准备了东西，还对著镜头说：「等一下！」结果...因为拿太久，纸还来不及打开，镜头就直接被切掉。



而这在也韩国论坛引发讨论，网友们更纷纷表示：「这样的结局真的不知所措ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「哈哈哈哈，太可爱了」、「所以，写什么了……」、「第一次看到这种Ending」、「以为在看情境喜剧」、「好可爱啊！看来最近结尾大家都已经做好了准备」、「以为要剧透下个舞台的衣服颜色」、「要是能多给几秒就好了」、「下一位歌手还是姜升润等等。



之后，姜升润在推特发文：「《人气歌谣》Ending妖精的意图，5秒的时间比想象中短啊 哈哈！」而他纸条内容写著「升润尼的首尔话VS釜山话，首尔话：阿尼呀～（不是那样的）、釜山话：阿咿呀～（谐音IYAH）」。

인기가요 엔딩요정의 의도.... 5초라는 시간이 생각보다 짧네요 하핳pic.twitter.com/OTMsgkiZvz — official_yoon_ (@official_yoon_) April 4, 2021

＊在 스브스케이팝 / SBS KPOP 频道也公开完整版：发现镜头被切掉后，直接生气把纸丢到了地上 XD



＊还有粉丝做了理想版（Key）VS 现实版（姜升润）的对比

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