網友接連分享朴修弘的美談：「飯店偶遇悄悄替我們結賬」、「讓貧困小孩吃到飯」，連鬧事的醉漢都溫柔對待

近日朴修弘被親哥哥騙走100億韓幣的事情在韓國引起不少關注，很多網民表示心痛，紛紛來到朴修弘的Youtube頻道留言分享他的美談，每一個都好暖啊T^T

事件回顧：朴修弘被親哥哥侵吞超過100億資產！兄嫂一家已逃跑，姪女曾揚言：「叔叔的遺產是我的」

「朴修弘先生，您還記得2003年在某個炸豬排店悄悄替我家人結帳的事情嗎？ 」這位網友說，當時正值聖誕前夜，夫妻倆晚上9點才從工廠下班，又出門買豬排準備帶回家給兩個小孩吃，點餐之後就發現朴修弘和看似 經紀人的人整在吃飯，怕妨礙到他們而沒有說話，反而是朴修弘主動跟他們搭話，熱情地問他們聖誕節過得怎麼樣等等，吃完對他們說「聖誕快樂」就離開了。 當夫妻倆準備結帳時才得知，朴修弘已經替他們一家買單，這份獨特的聖誕禮物他們直到現在也沒有忘記。祝願您和多弘永遠幸福。」



（圖：Youtube@검은고양이 다홍 Blackcat Dahong）

「不知道朴修弘先生是否記得，因為您給單親家庭團體的捐款，我才得以在小學放假期間免於餓肚子。 真的非常感謝您讓和我一樣的小孩們在放假期間也能吃到熱乎乎的飯菜。 」



（圖：Youtube@검은고양이 다홍 Blackcat Dahong）

「您好，我來自某兒童福利中心，受到了朴修弘先生很多幫助。 他經常來這邊，給大家表演有趣的節目，冬天還和大家一起去滑雪露營。 」這位網友說他嘗試學習魔術後很不熟練地表演給朴修弘看，朴修弘都給出很棒的反應，鼓勵他說：「以後一定會成功的！」這句話也讓網友後來不管做什麼都擁有了勇氣。



（圖：Youtube@검은고양이 다홍 Blackcat Dahong）

「15年前在藝人簽售會上因為擁擠而跌倒，別人都在嫌棄和無視我，只有朴修弘歐巴扶我起來，問我有沒有受傷、要不要帶我去醫院，我很驚訝：居然有這樣的天使？ 」



（圖：Youtube@검은고양이 다홍 Blackcat Dahong）

「15年前在某個百貨店門口的時裝秀看到朴修弘擔任主持，有一個醉漢突然跑到台上、說很喜歡朴修弘，朴修弘帶著笑容請大家原諒後聽了醉漢的故事，還安慰醉漢，一次都沒有生氣，直到最後都帶著笑容安撫對方，最後把他送回台下。 」



（圖：Youtube@검은고양이 다홍 Blackcat Dahong）

「11年前拍攝公益廣告時見過他，當時我擔任副導演，因為我的失誤而延遲了拍攝，被導演一頓罵，然而朴修弘卻親自過來安慰我，說他都沒關係的，給了我很大力量。 雖然是很小的片場，朴修弘卻一直傾盡全力、面帶笑容，給了工作人員很大幫助。 大哥一定要健康幸福！」



（圖：Youtube@검은고양이 다홍 Blackcat Dahong）

「我在MBC做了3年保安，每當有人問我誰最有禮貌，第一個想到的都是朴修弘先生。 朴修弘先生每次看到我們保安工作人員都會鞠躬、帶著笑容打招呼，3年來一次都沒有改變過。 看到朴修弘遇到這樣令人遺憾的事，像他這樣善良的人該有多難過啊！希望事情能夠圓滿解決，心裡的傷口也早日癒合。 」



（圖：Youtube@검은고양이 다홍 Blackcat Dahong）

「聽說這裡已經成為美談大本營，我還想能多到哪裡去，結果現在已經讀了一個小時，剛剛洗了把臉。 朴修弘善良的影響力照亮了這個困難時期的社會，相信一切都會順利解決的！祝願朴修弘和多弘以後只有幸福！」



（圖：Youtube@검은고양이 다홍 Blackcat Dahong）

留言區兩萬多條評論中，分享美談的留言不計其數，看來大家都真心希望朴修弘這樣善良的人能獲得福報啊~

（封圖：IG@park_soohong）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究