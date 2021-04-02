网友接连分享朴修弘的美谈：「饭店偶遇悄悄替我们结账」、「让贫困小孩吃到饭」，连闹事的醉汉都温柔对待

近日朴修弘被亲哥哥骗走100亿韩币的事情在韩国引起不少关注，很多网民表示心痛，纷纷来到朴修弘的Youtube频道留言分享他的美谈，每一个都好暖啊T^T

事件回顾：朴修弘被亲哥哥侵吞超过100亿资产！兄嫂一家已逃跑，侄女曾扬言：「叔叔的遗产是我的」

「朴修弘先生，您还记得2003年在某个炸猪排店悄悄替我家人结帐的事情吗？ 」这位网友说，当时正值圣诞前夜，夫妻俩晚上9点才从工厂下班，又出门买猪排准备带回家给两个小孩吃，点餐之后就发现朴修弘和看似 经纪人的人整在吃饭，怕妨碍到他们而没有说话，反而是朴修弘主动跟他们搭话，热情地问他们圣诞节过得怎么样等等，吃完对他们说「圣诞快乐」就离开了。 当夫妻俩准备结帐时才得知，朴修弘已经替他们一家买单，这份独特的圣诞礼物他们直到现在也没有忘记。祝愿您和多弘永远幸福。」



（图：Youtube@검은고양이 다홍 Blackcat Dahong）

「不知道朴修弘先生是否记得，因为您给单亲家庭团体的捐款，我才得以在小学放假期间免於饿肚子。 真的非常感谢您让和我一样的小孩们在放假期间也能吃到热乎乎的饭菜。 」



（图：Youtube@검은고양이 다홍 Blackcat Dahong）

「您好，我来自某儿童福利中心，受到了朴修弘先生很多帮助。 他经常来这边，给大家表演有趣的节目，冬天还和大家一起去滑雪露营。 」这位网友说他尝试学习魔术后很不熟练地表演给朴修弘看，朴修弘都给出很棒的反应，鼓励他说：「以后一定会成功的！」这句话也让网友后来不管做什么都拥有了勇气。



（图：Youtube@검은고양이 다홍 Blackcat Dahong）

「15年前在艺人签售会上因为拥挤而跌倒，别人都在嫌弃和无视我，只有朴修弘欧巴扶我起来，问我有没有受伤、要不要带我去医院，我很惊讶：居然有这样的天使？ 」



（图：Youtube@검은고양이 다홍 Blackcat Dahong）

「15年前在某个百货店门口的时装秀看到朴修弘担任主持，有一个醉汉突然跑到台上、说很喜欢朴修弘，朴修弘带著笑容请大家原谅后听了醉汉的故事，还安慰醉汉，一次都没有生气，直到最后都带著笑容安抚对方，最后把他送回台下。 」



（图：Youtube@검은고양이 다홍 Blackcat Dahong）

「11年前拍摄公益广告时见过他，当时我担任副导演，因为我的失误而延迟了拍摄，被导演一顿骂，然而朴修弘却亲自过来安慰我，说他都没关系的，给了我很大力量。 虽然是很小的片场，朴修弘却一直倾尽全力、面带笑容，给了工作人员很大帮助。 大哥一定要健康幸福！」



（图：Youtube@검은고양이 다홍 Blackcat Dahong）

「我在MBC做了3年保安，每当有人问我谁最有礼貌，第一个想到的都是朴修弘先生。 朴修弘先生每次看到我们保安工作人员都会鞠躬、带著笑容打招呼，3年来一次都没有改变过。 看到朴修弘遇到这样令人遗憾的事，像他这样善良的人该有多难过啊！希望事情能够圆满解决，心里的伤口也早日愈合。 」



（图：Youtube@검은고양이 다홍 Blackcat Dahong）

「听说这里已经成为美谈大本营，我还想能多到哪里去，结果现在已经读了一个小时，刚刚洗了把脸。 朴修弘善良的影响力照亮了这个困难时期的社会，相信一切都会顺利解决的！祝愿朴修弘和多弘以后只有幸福！」



（图：Youtube@검은고양이 다홍 Blackcat Dahong）

留言区两万多条评论中，分享美谈的留言不计其数，看来大家都真心希望朴修弘这样善良的人能获得福报啊~

（封图：IG@park_soohong）

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