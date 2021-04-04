千禧年出生！未來指日可待的新生代演員，從金賢秀到金香起都擁有超高人氣！

當年可愛的小妹妹們，如今都已成為實力派的演員了！

｜金賢秀

在2011年電影《熔爐》飾演聽覺障礙的少女，精湛的演技讓人留下深刻的印象，也造成很大的迴響，後來更是靠著電視劇《來自星星的你》演出年幼時期的女主，更是直接提升的知名度，如今更是靠著超高話題的《Penthouse》香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！系列，讓人見識到他成為演員的成長！

｜鄭多彬

以冰淇淋廣告小天使形象深植人心，大家都還停留在她甜美可愛的樣子，而2020年Netflix的《人性課外課》，劇中書敏熙的出現讓人看見不同魅力的反轉，當年那位可愛的女孩，已經華麗變身成為演員鄭多彬。

｜金香起

出生29個月就開始演戲的金香起，從小就非常會展現自己的魅力，連續在電影《證人》、《孩子別哭》中，讓人看見了回味無窮的演技，更是靠著《與神同行》系列，成為千萬票房演員的行列～

｜金賽綸

從2009年電影《旅行者》出道後，接著在《大叔》、《鄰居》、《道熙呀》等中，都詮釋了非常具有故事性的角色，後來也在《戀愛播放列表 (第四季)》飾演了開朗活潑的少女徐智敏，本色演出的模樣獲得好評，讓人更期待他之後帶來的新作品。

(封圖來源：IG@hyeon0_0soo、IG@ron_sae)

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