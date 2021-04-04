Brave Girls最想上《Running Man》宋智孝&全昭旻全員熱情挑戰女團舞！

（預告圖&影片）就是今天了！2021逆襲神話女團 Brave Girls 最想上的節目《Running Man》終於成真，節目中宋智孝和全昭旻等全員還會一起挑戰女團舞，千萬不能錯過今天的節目播出哦～。

SBS 熱門綜藝節目《Running Man》將在今天迎來以《Rollin'》一曲成功逆襲的大勢女團 Brave Girls，官方也率先釋出多張預告圖，《Running Man》主持人與成員們的互動火花也令粉絲們相當期待。



▼預告，Brave Girls 登場後，為她們熱情應援的主持人們！



Brave Girls 也表示經常說自己最想上的節目就是《Running Man》，願望成真後非常開心，有種和心目中偶像們見面的興奮感，還跟宋智孝和全昭旻各自合作，究竟會呈現出什麼樣的表演，引發了網友們的好奇心。



此外，節目組也為她們打造專屬環節，Brave Girls 成員們一直很想挑戰的遊戲項目，這一次出演也會一次讓她們體驗個夠本！預告裡也是歡笑不斷。



Brave Girls 完整體出演的《Running Man》將在今天下午五點播出。

*圖：SBS《Running Man》@official、IG

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