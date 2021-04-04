高挑完美的體態！5位身材優秀兼具肩膀流氓的男演員，穿起西裝超有氣場！

各各都是天生的衣架子，一換上西裝就是充滿男主的魅力！

｜炫彬

在電視劇《愛的迫降》中，無論是穿著軍服或是各式各樣的西裝，都看起來非常的神采奕奕，相當有魅力的模樣，高挑的身材更是完美襯托厚實的肩膀呢～



(圖片來源：tvN《愛的迫降》劇照)

｜金宇彬

另外身高188公分的金宇彬，模特兒出身的他，不只擁有精緻的帥氣外貌，西裝襯衫下的好身材，更是讓人是現無法轉移，舉手抬足之間都彷彿和畫報一樣！

｜李棟旭

同樣也是模特兒出道的男神李棟旭，除了是相當受到歡迎的演員外，更是曾被票選為「最迷人的男藝人之一」，換上西裝一樣是非常的有氣勢，更顯身材好比例。

｜朴敘俊

說到完美的身材怎麼能少得了朴敘俊呢～在電視劇《金秘書為何那樣》百變的西裝模樣，凸顯又寬又漂亮的肩膀，果然一出場就充滿架式，天生的衣架子呢～

｜李敏鎬

另外也是身高187公分好身材的李敏鎬，從《花樣男子》之後隨著年紀，越來越有魅力，2019年退伍後回歸的電視劇《The King：永遠的君主》，帥氣的整身黑西裝，再次讓人見識了他優秀的體態！

(封圖來源：IG@leedongwook_official、IG@bn_sj2013)

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