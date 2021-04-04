千禧年出生！未来指日可待的新生代演员，从金贤秀到金香起都拥有超高人气！

当年可爱的小妹妹们，如今都已成为实力派的演员了！

｜金贤秀

在2011年电影《熔炉》饰演听觉障碍的少女，精湛的演技让人留下深刻的印象，也造成很大的回响，后来更是靠著电视剧《来自星星的你》演出年幼时期的女主，更是直接提升的知名度，如今更是靠著超高话题的《Penthouse》香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！系列，让人见识到他成为演员的成长！

｜郑多彬

以冰淇淋广告小天使形象深植人心，大家都还停留在她甜美可爱的样子，而2020年Netflix的《人性课外课》，剧中书敏熙的出现让人看见不同魅力的反转，当年那位可爱的女孩，已经华丽变身成为演员郑多彬。

｜金香起

出生29个月就开始演戏的金香起，从小就非常会展现自己的魅力，连续在电影《证人》、《孩子别哭》中，让人看见了回味无穷的演技，更是靠著《与神同行》系列，成为千万票房演员的行列～

｜金赛纶

从2009年电影《旅行者》出道后，接著在《大叔》、《邻居》、《道熙呀》等中，都诠释了非常具有故事性的角色，后来也在《恋爱播放列表 (第四季)》饰演了开朗活泼的少女徐智敏，本色演出的模样获得好评，让人更期待他之后带来的新作品。

(封图来源：IG@hyeon0_0soo、IG@ron_sae)

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