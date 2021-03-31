MAMAMOO所屬社RBW在SNS上傳「一個中國」貼文！官方立場：「是職員的個人行爲，但很抱歉讓大家擔心」

旗下有著MAMAMOO、ONEUS、樂隊ONEWE、PURPLE KISS的RBW娛樂在今天（31日）凌晨在SNS（IG、微博）上傳「我司堅持一個中國原則」的貼文，

但...幾個小時後，貼文被刪除並上傳：「因內部沒有協調好內容的貼文，給大家帶來了混亂，非常抱歉。」最近因為敏感度達到極點的情況，韓國歌手所屬社公開支持「一個中國」的文章，在網路上引發討論。雖然有人質疑RBW的帳號是否被駭客攻擊，但是RBW的道歉文中並沒有提及駭客攻擊或說明前後情況，因此陷入混亂。



今天早上，RBW也發表官方立場：「今天凌晨，公司SNS上傳沒有經過內部討論的貼文。確認結果，這是職員單獨行動而發生的事情，發現後立即採取刪除措施，因為給很多人帶來了混亂，對此深表歉意。我們將採取強有力的措施，為防止類似事件再次發生，雖然是職員的個人行爲，但很抱歉讓大家擔心了。」



對此，韓國網友也紛紛表示：「職員在公司SNS上留下這樣的留言，管理鬆懈令人驚訝」、「解僱職員後起訴吧 拜託」、「所以說不能用中國人」、「是中國人職員嗎....」、「爲什麼沒有關於處分的說法」、「原來不是駭客攻擊啊」、「瘋了」等等。

（圖：RBW、IG@rbw_official、IG@mamamoo_official）

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