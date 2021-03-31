《7號房的禮物》「傻爸爸龍久」真人去世！被冤入獄15年，臨死都未獲得國家賠償

大家還記得那部催淚韓國電影《7號房的禮物》嗎？ 影片改編自真人真事，癡傻爸爸李龍久的原型鄭元燮（音譯）於3月28日去世，享年87歲。

《7號房的禮物》由影帝柳承龍領銜主演，講述了蒙受不白之冤入獄的李龍久（柳承龍 飾）和為了給父親洗去冤屈而不懈努力的女兒（葛素媛 飾）之間的故事。 1997年，只有6歲兒童智商的智障男子李龍久和可愛的女兒藝勝相依為命，生活雖然簡單清貧，卻充滿幸福。 某天，執著為女兒買美少女戰士書包的龍久意外捲入一起幼童誘拐姦殺案，而死者竟是警察局長的女兒。 龍久懵懂無知，搞不清狀況，昏頭昏腦就被投入監獄。 在7號牢房中，聚集著走私犯蘇楊浩、詐騙犯崔春浩、通姦犯姜萬范、恐嚇犯老徐和搶劫犯申奉植等五毒俱全的「社會渣滓」。 龍久孩子般純潔的心漸漸感動了這幾個「大壞蛋」，他們甚至不惜冒險將藝勝帶入牢房與父親相會。 黑暗冰冷的監牢內，7號牢房陽光滿滿。 然而電影的結局卻並不美好，愛著女兒的李龍久最終還是向威脅他的警察廳長低頭，在最後一次能夠證明清白的法庭上，他並沒有按照原來計畫寫出證詞，而是選擇背下了這個黑鍋，被判處死刑。



電影裡面的李龍久沒能逃過一死，欣慰的是現實中的「李龍久」鄭元燮沒有死，在坐了15年的冤獄后，於是1987年被假釋出獄，直到2011年才真正獲得無罪的宣判。 因被冤入獄，本應得到26億（韓幣）國家賠償金的鄭元燮卻因為未在無罪宣判后的6個月內提出國家賠償申請，而最終未收到一分錢。 他的故事後來因為《7號房的禮物》被民眾所熟知，電影播出當時無人不感歎一聲「父愛如山」。



「圖：IG@changwonpyo、電影《7號房的禮物》」

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