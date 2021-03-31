MAMAMOO所属社RBW在SNS上传「一个中国」贴文！官方立场：「是职员的个人行爲，但很抱歉让大家担心」

旗下有著MAMAMOO、ONEUS、乐队ONEWE、PURPLE KISS的RBW娱乐在今天（31日）凌晨在SNS（IG、微博）上传「我司坚持一个中国原则」的贴文，

但...几个小时后，贴文被删除并上传：「因内部没有协调好内容的贴文，给大家带来了混乱，非常抱歉。」最近因为敏感度达到极点的情况，韩国歌手所属社公开支持「一个中国」的文章，在网路上引发讨论。虽然有人质疑RBW的帐号是否被骇客攻击，但是RBW的道歉文中并没有提及骇客攻击或说明前后情况，因此陷入混乱。



今天早上，RBW也发表官方立场：「今天凌晨，公司SNS上传没有经过内部讨论的贴文。确认结果，这是职员单独行动而发生的事情，发现后立即采取删除措施，因为给很多人带来了混乱，对此深表歉意。我们将采取强有力的措施，为防止类似事件再次发生，虽然是职员的个人行爲，但很抱歉让大家担心了。」



对此，韩国网友也纷纷表示：「职员在公司SNS上留下这样的留言，管理松懈令人惊讶」、「解雇职员后起诉吧 拜托」、「所以说不能用中国人」、「是中国人职员吗....」、「爲什么没有关於处分的说法」、「原来不是骇客攻击啊」、「疯了」等等。

（图：RBW、IG@rbw_official、IG@mamamoo_official）

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