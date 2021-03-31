JTBC再發聲明公開《雪滴花》部分內容並修改女主名字，網不滿：「聲明像在狡辯」

韓網大部分仍然認為《#雪滴花》內容就是在「美化安企部」，聯署人數依舊在攀升中。

隨著SBS《朝鮮驅魔師》因劇情內容爭議而遭廢止，JTBC《雪滴花》（另譯：雪降花）也陷入相似的爭議，26日JTBC已發表過一次聲明，但未獲大眾滿意，昨(30)再次發表了聲明呼籲各界不要任意曲解劇情內容。

JTBC昨韓國時間約6時發布二次聲明，條列式解釋大眾的疑慮，包括兩位男主角北韓南派間諜（丁海寅 飾）與安全企畫部特務（張勝祖 飾）的身分以及性格設定，還有女主角英初（BLACKPINK Jisoo 飾）的取名，盼大眾停止臆測和因誤解產生的指責。

（＊建議讀者先閱讀此篇文章〈《雪滴花》也遭質疑扭曲史實，JTBC聲明：「請不要對尚未公開的電視劇無差別指責」〉以理解來龍去脈＊）

「現在的爭論是因未完成的劇情概要和部分的角色介紹而產生的，皆來自片面的訊息。零碎的訊息導致疑惑增加，非事實的內容被包裝成了事實。當然，這屬沒有嚴格管理未精鍊過的資料之製作組的責任。對此，JTBC公開《雪滴花》部分內容以求理解。」

「1.對民主化運動爭議進行說明：《雪滴花》並非闡述民主化運動的電視劇，男女主角參與或領導民主運動的劇情設定根本不存在，然而有個80年代在軍政權之下被當成間諜、被不當鎮壓的角色。」

「2.《雪滴花》劇情背景和主要事件主題並非民主運動，而是1987年大選政局，以軍政權與安全企劃部等既得勢力為了維持權力，與北韓獨裁政權勾結進行陰謀的假想故事展開。」

「3.在這樣的背景下，南派間諜和追捕他的安全企劃部特務作為主要角色登場，這些人不是各自所屬政府或組織的代表人物，刻畫了為重新創建政權而存在的腐敗權力慾望，以及對積極實現此欲求的安企部之批判性觀點。因此，有人指出間諜活動或安企部被美化，皆與《雪滴花》無關。」

「4. 將安全企劃部特務形容為『正直』（堂堂正正）的理由是，他拒絕被任命到有力的國內部門，在對並非『逮捕間諜』而是『創造間諜』的同事們感到幻滅後，成為在海外部門工作的安全企劃部黑色特務。另外，此角色被描述成背離腐敗組織，堅持做自己認為正確之事的原則主義者。」

「5.劇中人物的名字設定和千英初老師無關，但由於受到指責認為讓人聯想到老師，所以會修改女主角的名字。」

「以上述內容為基礎，從此以後請克制將尚未播出電視劇之虛假事實，包裝成既定事實並誤導輿論的行為。希望大家能意識到這些行為會讓想創作優秀作品的眾多創作者退縮，是引發嚴重傷害的行為。JTBC將為獲得好評竭盡全力完成此電視劇。」

此聲明發布短短兩小時內， ‎ theqoo論壇相關文章‎留言便高達2400多則，大部分仍給予《雪滴花》負面評價，主要是因為1987年為韓國民主化非常重要一年，那樣的時空背景再加上「南派間諜」、「安企部特務」的角色，明顯就是和民主化運動有關，網友們紛紛批判「聲明像是在狡辯」、「自欺欺人」，對JTBC聲明的內容以及態度很不滿意。

再者，由於生活過那個年代或是因耳濡目染，大眾對「安企部」印象非常差勁，仍舊無法接受該機構所屬人員被寫成「很正直」，留言包括：「原來是不懂美化的意思啊？」、「安企部怎麼會是腐敗的組織呢？從最開始就是代表軍政權的組織，怎麼還寫得像好端端的政府機關後來墮落了呢？」、「呵呵呵，安企部裡也有正義的人……」

目前民眾對於《雪滴花》應停拍的訴求，聯署人截至今晨已達14萬人（‎聯署書連結‎），還傳出有人租用宣傳車長期駐足JTBC大樓外，車身大字直接要求廢止《雪滴花》。（延伸閱讀：‎《雪滴花》也捲入扭曲史實的爭議！青瓦台國民請願「停止拍攝」已超過9萬人‎）

（封圖：丁海寅所屬NFC娛樂、Jisoo所屬YG娛樂）

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