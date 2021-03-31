JTBC再发声明公开《雪滴花》部分内容并修改女主名字，网不满：「声明像在狡辩」

韩网大部分仍然认为《#雪滴花》内容就是在「美化安企部」，联署人数依旧在攀升中。

随著SBS《朝鲜驱魔师》因剧情内容争议而遭废止，JTBC《雪滴花》（另译：雪降花）也陷入相似的争议，26日JTBC已发表过一次声明，但未获大众满意，昨(30)再次发表了声明呼吁各界不要任意曲解剧情内容。

JTBC昨韩国时间约6时发布二次声明，条列式解释大众的疑虑，包括两位男主角北韩南派间谍（丁海寅 饰）与安全企画部特务（张胜祖 饰）的身分以及性格设定，还有女主角英初（BLACKPINK Jisoo 饰）的取名，盼大众停止臆测和因误解产生的指责。

（＊建议读者先阅读此篇文章〈《雪滴花》也遭质疑扭曲史实，JTBC声明：「请不要对尚未公开的电视剧无差别指责」〉以理解来龙去脉＊）

「现在的争论是因未完成的剧情概要和部分的角色介绍而产生的，皆来自片面的讯息。零碎的讯息导致疑惑增加，非事实的内容被包装成了事实。当然，这属没有严格管理未精炼过的资料之制作组的责任。对此，JTBC公开《雪滴花》部分内容以求理解。」

「1.对民主化运动争议进行说明：《雪滴花》并非阐述民主化运动的电视剧，男女主角参与或领导民主运动的剧情设定根本不存在，然而有个80年代在军政权之下被当成间谍、被不当镇压的角色。」

「2.《雪滴花》剧情背景和主要事件主题并非民主运动，而是1987年大选政局，以军政权与安全企划部等既得势力为了维持权力，与北韩独裁政权勾结进行阴谋的假想故事展开。」

「3.在这样的背景下，南派间谍和追捕他的安全企划部特务作为主要角色登场，这些人不是各自所属政府或组织的代表人物，刻画了为重新创建政权而存在的腐败权力欲望，以及对积极实现此欲求的安企部之批判性观点。因此，有人指出间谍活动或安企部被美化，皆与《雪滴花》无关。」

「4. 将安全企划部特务形容为『正直』（堂堂正正）的理由是，他拒绝被任命到有力的国内部门，在对并非『逮捕间谍』而是『创造间谍』的同事们感到幻灭后，成为在海外部门工作的安全企划部黑色特务。另外，此角色被描述成背离腐败组织，坚持做自己认为正确之事的原则主义者。」

「5.剧中人物的名字设定和千英初老师无关，但由於受到指责认为让人联想到老师，所以会修改女主角的名字。」

「以上述内容为基础，从此以后请克制将尚未播出电视剧之虚假事实，包装成既定事实并误导舆论的行为。希望大家能意识到这些行为会让想创作优秀作品的众多创作者退缩，是引发严重伤害的行为。JTBC将为获得好评竭尽全力完成此电视剧。」

此声明发布短短两小时内， ‎ theqoo论坛相关文章‎留言便高达2400多则，大部分仍给予《雪滴花》负面评价，主要是因为1987年为韩国民主化非常重要一年，那样的时空背景再加上「南派间谍」、「安企部特务」的角色，明显就是和民主化运动有关，网友们纷纷批判「声明像是在狡辩」、「自欺欺人」，对JTBC声明的内容以及态度很不满意。

再者，由於生活过那个年代或是因耳濡目染，大众对「安企部」印象非常差劲，仍旧无法接受该机构所属人员被写成「很正直」，留言包括：「原来是不懂美化的意思啊？」、「安企部怎么会是腐败的组织呢？从最开始就是代表军政权的组织，怎么还写得像好端端的政府机关后来堕落了呢？」、「呵呵呵，安企部里也有正义的人……」

目前民众对於《雪滴花》应停拍的诉求，联署人截至今晨已达14万人（‎联署书连结‎），还传出有人租用宣传车长期驻足JTBC大楼外，车身大字直接要求废止《雪滴花》。（延伸阅读：‎《雪滴花》也卷入扭曲史实的争议！青瓦台国民请愿「停止拍摄」已超过9万人‎）

（封图：丁海寅所属NFC娱乐、Jisoo所属YG娱乐）

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