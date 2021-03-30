朴修弘被亲哥哥侵吞超过100亿资产！兄嫂一家已逃跑，侄女曾扬言：「叔叔的遗产是我的」

朴修弘兄嫂一家30年来以帮他管理演艺收入的名义暗中侵占资产，怕财路断掉所以反对他结婚，现在居然又带著钱逃跑、拒绝联络，真是太过分！

韩国谐星朴修弘（曾译名：朴秀宏）近日被大家发现情绪反常，多次在节目里哭出来，前几日有网友在他的Youtube频道里留言曝光内情大家才知，原来朴修弘从30年前入行到现在都是在个人经济公司，当时把没有工作的哥哥请来当经纪人，由兄嫂管理朴修弘的出演费和财产，不料兄嫂从来没有给朴修弘应得的合约金，出演费也很少按时支付，还因为担心财路断掉而反对朴修弘结婚 ：「以家人的权威把他当做奴隶一样剥削，朴修弘只是他们的ATM而已。 」

网友更透露称，朴修弘的哥哥表面上说会还钱，但存摺名字已经换成兄嫂和他们的小孩：「合约金和演出费加起来超过100亿。 现在他们已经逃跑了。 」

此外据朴修弘朋友向媒体透露：哥哥用朴修弘的钱在首尔买了好几座大楼，朴修弘一直以为这些楼是在他名下，直到哥哥把这些楼全部卖掉、彻底断绝联络，朴修弘才得知真相，大受打击。



朴修弘昨天在宠物猫的IG帐号上PO出长文，表示确有此事：「30年后的某一天突然发现，我靠自己努力获得的东西并不属於我。 我很受打击，希望通过对话解决掉，但直到现在也没有获得答覆。 」朴修弘表示正在收集事实证据，最后一次请求对话，如果连这次都被拒绝的话，「将无法继续把他们视为家人。 」

朴修弘还强调父母对此并不知情，拜托大家不要猜测和责怪他的父母；并且表示会继续好好出演节目，不给节目方带去麻烦。



（图：IG@blackcatdahong）

消息爆出后，朴修弘2012年接受采访时说的一段话也再次被关注：「我有一个培养得很好的侄女，谁也不羡慕，然而侄女跟我说：叔叔的遗产是我的。 」据悉，朴修弘侄女的IG里满是穿戴名牌货的照片。

此前朴修弘出演SBS《Beauty and the Beast》、MBN《出气秀 萝卜泡菜》时也有提到：「30年都在不停的工作、为家人牺牲，然而回头一看，我自己什么都没有。 有生以来第一次受到这么大的伤害，非常辛苦。 真的很感谢陪伴我的多弘（朴修弘的猫）。」现在朴修弘已经设立新的个人经纪公司，名字就叫「和多弘一起有限公司」。



朴修弘近日出演了MBC《Radio Star》，播出时间未定，很多人关心他是否会在节目中谈到遭家人背叛一事;而朴修弘担任固定主持的SBS《我家的熊孩子》节目组则对朴修弘母亲是否下车未作出回应，只表示「本周没有录制日程」。

很多网友对朴修弘的遭遇表示心痛，支持他找回属於自己的财产。



（封图：MBN《出气秀 萝卜泡菜》节目截图，Dahongerang）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究