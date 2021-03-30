繼頌樂、玟星後，華莎也完成續約！RBW：「輝人也在深入討論中，MAMAMOO不會解散」

頌樂、玟星之前已經續約，今天RBW方面也表示和華莎完成續約～

今日（30日），RBW娛樂表示：「最近與MAMAMOO華莎簽訂合續約合約。以信任爲基礎，長時間在一起，今後不僅會全力支持華莎的組合活動，還會全力支援SOLO活動。現在和成員輝人也在深入討論中，MAMAMOO不會解散。希望大家多多關注和支持實力派組合MAMAMOO的活動。」



在今年1月，RBW娛樂就表示因為有很多推測性的傳聞和消息，因此決定公開MAMAMOO續約情況，當時提到：「頌樂和玟星以信任和期待爲基礎完成了續約，輝人和華莎正在積極討論中。」而華莎也傳來了續約的消息，吸引大家的視線。



MAMAMOO在2014年以《Mr.曖昧模糊》正式出道，之後以《Um Oh Ah Yeh》、《你最完美》、《Decalcomanie》、《星星閃耀的夜晚》、《Wind Flower》、《Go Go Bebe》、《Hip》、《Dingga》等眾多名曲，成為KPOP代表女團之一。除了團體活動外，成員們也展開4人4色的SOLO活動，不論是團體、SOLO活動都有很好的成績！





（圖：RBW娛樂）

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