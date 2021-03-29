《The Penthouse 2》金素妍的「腳演技」爭議？網友：「是這集的最佳名場面，演技真的太好了」

這段真的太好笑了！丹泰Xi～丹泰Xi～

金素妍在《The Penthouse》飾演千瑞璡，覺得自己是世界中心的女人，想要的東西無論如何都要得手，第一季中展現焦躁、不安、瘋狂各種演技，獲得不少好評。第二季中，

千瑞璡的氣勢下降許多，竟然還出現「腳演技」爭議？



第8集中，因為千瑞璡被朱丹泰抓到把柄，還被逼婚，試婚紗時任由他擺布。後來千瑞璡非常生氣：「你這個瘋子，垃圾！」講完還「呸」了他。當時不少網友也說：「好像這輩子沒吐過口水」、「本來很投入，突然笑出來了」、「姊姊真的太可愛了」等。



第11集中，警察闖進去朱丹泰的家中要抓他，千瑞璡其實暗爽在心中，表面上還是驚慌地喊著「丹泰Xi」，甚至還對警察說：「他是個心軟，連蟲子都不敢殺的人，肯定搞錯了什麼。」當警察問朱丹泰昨晚的行徑，千瑞璡又拐彎提供各種證據 XD



這場戲中，金素妍的演技、表情都超浮誇，這「腳演技」再次在網路引發討論，網友們紛紛表示：「這個場面太搞笑了，真的」、「姐姐連腳演技都演得很好」、「這一集的最佳名場面」、「飾演金素妍的千瑞璡」、「喔莫！丹泰Xi」、「金素妍的演技真的太好了」、「再看一次也覺得搞笑」。



（圖：SBS《The Penthouse 2》＠Viu.com 截圖）

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