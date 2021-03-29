《The Penthouse 2》金素妍的「脚演技」争议？网友：「是这集的最佳名场面，演技真的太好了」

这段真的太好笑了！丹泰Xi～丹泰Xi～

金素妍在《The Penthouse》饰演千瑞璡，觉得自己是世界中心的女人，想要的东西无论如何都要得手，第一季中展现焦躁、不安、疯狂各种演技，获得不少好评。第二季中，

千瑞璡的气势下降许多，竟然还出现「脚演技」争议？



第8集中，因为千瑞璡被朱丹泰抓到把柄，还被逼婚，试婚纱时任由他摆布。后来千瑞璡非常生气：「你这个疯子，垃圾！」讲完还「呸」了他。当时不少网友也说：「好像这辈子没吐过口水」、「本来很投入，突然笑出来了」、「姊姊真的太可爱了」等。



第11集中，警察闯进去朱丹泰的家中要抓他，千瑞璡其实暗爽在心中，表面上还是惊慌地喊著「丹泰Xi」，甚至还对警察说：「他是个心软，连虫子都不敢杀的人，肯定搞错了什么。」当警察问朱丹泰昨晚的行径，千瑞璡又拐弯提供各种证据 XD



这场戏中，金素妍的演技、表情都超浮夸，这「脚演技」再次在网路引发讨论，网友们纷纷表示：「这个场面太搞笑了，真的」、「姐姐连脚演技都演得很好」、「这一集的最佳名场面」、「饰演金素妍的千瑞璡」、「喔莫！丹泰Xi」、「金素妍的演技真的太好了」、「再看一次也觉得搞笑」。



（图：SBS《The Penthouse 2》＠Viu.com 截图）

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