出道三十年！影帝宋康昊的成名歷程，還有不曾在電視劇看到他的理由！

宋康昊可是榮獲了「最活躍的電影演員」第一位，卻不曾演過電視劇呢～

在韓國電影圈內，不但具有千萬票房的號召力，以及拿下許多國際獎項，有「國民影帝」美稱的宋康昊，除了演技非常受到喜愛外，出道三十年更是演過許多膾炙人口的電影，卻唯獨沒演過電視劇，究竟是有什麼樣的故事呢～

1991年以舞台劇演員出道的宋康昊，透過1996年第一部登上大螢幕的處女作《豬墮井的那天》之後，就演過不少作品的配角，一直到《犯規王》才首次成為主人公，更是在電影《殺人回憶》中，成為一線演技派演員！



(圖片來源：《殺人回憶》官方照)

後來還透過2006年的《駭人怪物》晉升成為千萬票房的演員，接下來的《密陽》、《末日列車》、《觀相》、《密探》、《出租車司機正義辯護人》、《我只是個計程車司機》等，都再次見識到他的演技。



(圖片來源：《我只是個計程車司機》官方照)

特別是2019年的《寄生上流》不只讓他橫掃不少獎項，電影也獲得坎城影展、奧斯卡等不少肯定，也讓更多人知道了宋康昊這個名字！



(圖片來源：《寄生上流》官方照)

而他本人也在2017年的採訪中，提到為什麼曾來未曾出演過電視劇，他則解釋因為拍電影已經讓他覺得有些吃力，所以擔心電視劇拍攝的日程自己會無法負荷，所以才會一直沒有拍電視劇的想法，不過會盡力透過電影帶給觀眾更好的作品！

(封圖來源：IG@sublimeartist)

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