出道三十年！影帝宋康昊的成名歷程，還有不曾在電視劇看到他的理由！

出道三十年！影帝宋康昊的成名歷程，還有不曾在電視劇看到他的理由！

明星   2021年3月28日   星期日09:00   HARU   5

宋康昊可是榮獲了「最活躍的電影演員」第一位，卻不曾演過電視劇呢～

在韓國電影圈內，不但具有千萬票房的號召力，以及拿下許多國際獎項，有「國民影帝」美稱的宋康昊，除了演技非常受到喜愛外，出道三十年更是演過許多膾炙人口的電影，卻唯獨沒演過電視劇，究竟是有什麼樣的故事呢～

1991年以舞台劇演員出道的宋康昊，透過1996年第一部登上大螢幕的處女作《豬墮井的那天》之後，就演過不少作品的配角，一直到《犯規王》才首次成為主人公，更是在電影《殺人回憶》中，成為一線演技派演員！


(圖片來源：《殺人回憶》官方照)

後來還透過2006年的《駭人怪物》晉升成為千萬票房的演員，接下來的《密陽》、《末日列車》、《觀相》、《密探》、《出租車司機正義辯護人》、《我只是個計程車司機》等，都再次見識到他的演技。


(圖片來源：《我只是個計程車司機》官方照)

特別是2019年的《寄生上流》不只讓他橫掃不少獎項，電影也獲得坎城影展、奧斯卡等不少肯定，也讓更多人知道了宋康昊這個名字！


(圖片來源：《寄生上流》官方照)

而他本人也在2017年的採訪中，提到為什麼曾來未曾出演過電視劇，他則解釋因為拍電影已經讓他覺得有些吃力，所以擔心電視劇拍攝的日程自己會無法負荷，所以才會一直沒有拍電視劇的想法，不過會盡力透過電影帶給觀眾更好的作品！

(封圖來源：IG@sublimeartist)

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留言/評論
  • 韓影星地位在韓國演藝人員是最高的，20年都在韓影頂端的宋康昊根本沒拍韓劇的必要，更白的說他在韓影的成功.及外型也不需要.也比較沒有亞洲較多人追的韓劇韓流偶像市場，他早就說過“韓影也可打入世界”。 另一位韓影TOP級影視雙棲.也打進好萊塢的李炳憲，他是電視演員出身，所以他很久還會因特殊的韓劇題材.大製作.好劇本回歸電視劇，但這20年以電影為主。 韓劇演員在韓劇成功了也都會想闖韓影啦，韓影很成功的，拍韓劇本就沒有一定的必要性。 韓國是世界最愛看本國電影的國家，2000年算韓國電影及票房正式開始起飛年。從小就愛看韓影的台灣怪咖，寄生蟲(寄生上流)真是幫長年韓影迷爭氣。
    2小時前
  • 那一輩拍電影的明星，如果在電影界已出類拔萃，極少拍電視劇。其他還有安聖基，薛景求。還有一些是極少拍電視劇的有黃政民，李政宰，鄭雨盛。
    3小時前
  • 由1999年「生死諜變」演原本韓國🇰🇷電影第一巨星韓石圭的配角，到成為韓國🇰🇷近二十年最紅的電影巨星（沒有之一）。
    3小時前
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